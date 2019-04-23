Хочуть ізолювати від людей: Супрун поскаржилася на нардепів

Уляна Супрун тиждень тому розповіла про співпрацю щодо створення єдиного медичного простору, яка проходить в рамках підготовки програми медичних гарантій.

Згідно з нововведеннями, які плануються, всі відомчі медичні заклади (наприклад, лікарні для чорнобильців, залізничників або державних службовців) мають стати повністю відкритими для всіх громадян. Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала на своїй сторінці у Facebook.

"Будь-який пацієнт зможе потрапити у будь-який медзаклад за направленням сімейного лікаря. Зокрема у той, де лікуються депутати. Зокрема до лікарні Феофанія", - зазначила вона.

Фото: Уляна Супрун повідомила, що народні депутати хочуть обмежити доступ до відомчих медзакладів (скріншот/Facebook.com/Уляна Супрун)

Проте у МОЗ відразу отримали реакцію від народних обранців, додала Супрун. За її словами, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, який має на меті зробити такі заклади як Феофанія недосяжними до трансформації системи охорони здоров’я.

"Ініціатори законопроекту пропонують залишити для медзакладів Державного управління справами та Національної академії медичних наук все без змін - щоб вони і надалі фінансувалася за окремою статтею видатків бюджету й надавали медичні послуги лише для “своїх”. Тобто не переходила на принцип фінансування “гроші за пацієнтом”, не надавала послуги для всіх громадян, які захочуть там лікуватися, а й надалі існувала як окремий острів, куди потрапити можуть тільки обрані", - звернула увагу Уляна Супрун.

Фото: Поліклініка №1 ДУС (uk.wikipedia.org)

Вона також уточнила, що законопроект, який унеможливлює доступ до Феофанії громадян, подали члени фракцій БПП, Народного фронту, Батьківщини та групи Воля народу.

"Шкода, що право громадян на доступ до лікування необхідно відстоювати перед людьми, які мали б його захищати. Звісно, ми готові витягати палки з коліс, і цей проект - не виключення. Долучайтеся! Поширюйте цю інформацію та допомагайте відстоювати зміни", - підкреслила Супрун.

За її словами, українські медичні заклади мають працювати в єдиному медичному просторі, коли всі лікарні так само доступні для абсолютно всіх громадян.

"Будь-які виключення, що пропонують запровадити на цьому шляху, суперечать ідеї трансформації системи охорони здоров’я - пацієнт в центрі уваги. Не депутат, міністр чи президент. А кожен громадянин, як платник податків, має право обирати державний, комунальний чи приватний медзаклад, в якому він хоче лікуватися", - підкреслила в.о. міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що для пацієнтів скоро будуть повністю безкоштовними ряд важливих обстежень. До речі, цей список вже приємно здивував багатьох українців.

Також у МОЗ повідомили приємну новину про те, що кількість категорій хворих, яких буде забезпечено безкоштовними ліками від держави, збільшується. Зокрема, гроші на лікування туберкульозу, ВІЛ та ряду інших хвороб відшкодовують за рахунок державного бюджету.