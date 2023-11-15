"Хотела, чтобы все закончилось": Мирзоян назвал тяжелую болезнь, от которой умерла Нина Матвиенко

С какой болезнью боролась артистка

По словам певца, Нина Матвиенко боролась с онкологией. Он отметил, что было тяжело видеть Нину Митрофановну в таком состоянии, ведь около месяца она лежала в больнице.

Тогда артистка подпускала к себе только дочь и внучек, а потом приходили все, кто мог, ведь надо было привозить лекарства и просто с ней говорить.

Арсен Мирзоян (скриншот)

Однако, Мирзоян добавил, что Матвиенко считала себя абсолютно здоровым человеком и на уговоры семьи пройти обследование отвечала, что хорошо себя чувствует.

"Она всегда была на диетах, вела здоровый образ жизни", - сказал он.

Во время последнего разговора с Арсеном Нина Митрофановна только спросила его: "Когда это все кончится?"

Он рассказал, что не знает, понимала ли певица приближение смерти. Тогда она хотела только одного - "чтобы все это как-то кончилось".

Что известно о Нине Матвиенко

Нина Митрофановна Матвиенко - известная украинская певица и актриса. Народная артистка РСФСР, Заслуженная артистка РСФСР, почетная гражданка Киева, лауреатка Государственной премии УССР им. Шевченко, Герой Украины, член Союза кинематографистов. Обладатель Государственной премии Украины Шевченко, Ордена княгини Ольги III степени и Ордена княгини Ольги II степени.

Она вела активную общественную и благотворительную деятельность.

Известной авторка и исполнительница стала благодаря многим своим песням. Самые известные песни Нины Матвиенко:

Сіла птаха

Колискова зорі

Дикі гуси

Покохала

Чому розплетена коса

У Нины Матвиенко есть дочь, также известная украинская певица Тоня Матвиенко.

Прощание с легендой прошло 11 октября в Киеве.

Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)