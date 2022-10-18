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"Хотела хайпонуть": украинка, которая верит в победу РФ, поплатилась за свои заявления (видео)

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Вторник 18 октября 2022 10:55
"Хотела хайпонуть": украинка, которая верит в победу РФ, поплатилась за свои заявления (видео) Украинка поплатилась за свои слова относительно победы РФ в войне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сотрудники Службы безопасности Украины провели беседу с жительницей Ивано-Франковска, которая хвасталась паспортом РФ и сомневалась в победе Украины в войне. Девушка записала видеообращение к украинцам с извинениями.

Видео появилось в Telegram-канале "Всевидяще Око".

На ролике девушка называет себя Гордый Татьяной Владимировной.

Она заявила, что "очень сожалеет", что ее действия в соцсетях и заявления по поводу российско-украинской войны "оскорбили стольких украинцев".

По ее словам, она не думала о последствиях. Как выяснилось, с ней провели беседу сотрудники СБУ.

"Это была глупость с моей стороны. Я просто хотела хайпонуть и не думала о последствиях. Со мной поговорили сотрудники Службы безопасности Украины, и я осознала свою ошибку", - заявила девушка.

Она понимает, что ее видео можно расценивать как поддержку России в войне, но она "поддерживает Украину" и даже "донатила на Байрактар".

В конце Татьяна своим "коллегам"-блогерам посоветовала думать над содержанием контента, который они транслируют.

По данным канала, девушку отчислили из университета за инцидент.

Ранее мы сообщали, что на конкурсе красоты украинку и россиянку хотели поселить в одной комнате. Впоследствии девушка заявила, что это хотели сделать намеренно.

Также мы писали, что украинский бренд TTSWTRS вляпался в скандал из-за "российско-украинских" кедов.

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