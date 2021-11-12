RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Хотіли похизуватися перед подругою": під Києвом молодики заради веселощів влаштували стрілянину (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві у дворі багатоповерхівки Софіївської Борщагівки двоє чоловіків здійснили кілька пострілів у повітря. Зокрема, це зловмисники зробили заради розваги.

Про це у Facebook розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Зазначається, що патрульні дізналися про злочин від місцевих мешканців, які розповіли, що двоє невідомих зупинилися у дворі новобудови та дістали пістолет і почали стрілянину.

Згодом правоохоронці прибули на місце події та затримали ймовірних порушників.

У молодиків, які виявилися місцевими мешканцями, вилучили травматичний пістолет "Форт".

Як розповів Андрій Нєбитов, молодики здійснили злочин близько 2:00 ночі 12 листопада та вирішили похизуватись зброєю перед подругою. Їх дії кваліфікували як хуліганство, за яке їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Під Києвом молодики влаштували стрілянину (facebook.com/Андрій Нєбитов)

Раніше ми повідомляли, що у Києві на Подолі чоловік відкрив стрілянину.

Також ми писали, що у центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стрільба