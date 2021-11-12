"Хотели похвастаться перед подругой": под Киевом молодые люди ради веселья устроили стрельбу (видео)

В Киеве во дворе многоэтажки Софиевской Борщаговки двое мужчин совершили несколько выстрелов в воздух. В частности, это злоумышленники сделали ради развлечения.
Об этом в Facebook рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
Отмечается, что патрульные узнали о преступлении от местных жителей, которые рассказали, что двое неизвестных остановились во дворе новостройки и достали пистолет и начали стрельбу.
Впоследствии правоохранители прибыли на место происшествия и задержали предполагаемых нарушителей.
У молодых людей, которые оказались местными жителями, изъяли травматический пистолет "Форт".
Как рассказал Андрей Небытов, парни совершили преступление около 2:00 ночи 12 ноября и решили похвастаться оружием перед подругой. Их действия квалифицировали как хулиганство, за которое им грозит до 7 лет лишения свободы.
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