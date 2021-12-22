Хотіла збільшити губи: у Дніпрі 14-річна школярка вколола собі масло і мало не втратила частину обличчя

Дівчина зізналася, що мріяла про пухкі губи. При тому, що її однокласниці вже ходять в салони краси і роблять ін'єкції краси, але такі процедури їй не по кишені, оскільки коштують від 3 тисяч гривень.

Учениця 9 класу знайшла вихід із ситуації. В Інтернеті вона побачила пораду, як збільшити губи, не виходячи з дому. Вона вирішила спробувати і зробила укол косметичним маслом в нижню губу. Через годину губа почала сильно набрякати, і батьки відвезли її в лікарню.

Скріншот з відео

Дівчині пощастило, що лікарі врятували її від втрати нижньої губи. Під загальним наркозом медикам вдалося видалити масло. При цьому операція була дуже складною, і то одним хірургічним втручанням не обійшлося.

В цілому лікарі зробили три операції. Крім того, їй знадобилися численні перев'язки, крапельниці і прийом антибіотиків. Скільки необхідно часу для повного відновлення поки невідомо. Поки дев'ятикласниця знаходиться під наглядом медиків.

Дівчина мріє вже скоріше повернутися в школу, і зізнається, що нові уколи робити не хоче.

Порада лікаря

Лікар-дерматолог застерегла українок від подібних процедур. За її словами, уколи краси повинні робити тільки фахівці з вищою медичною освітою, які добре знають анатомію і використовують тільки сертифіковані препарати.

У Дніпрі школярка вколола собі масло в губу і потрапила в лікарню (відео: YouTube)