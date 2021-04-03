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Сусідка підозрюваного у вбивстві Маші Борисової розповіла, як той душив її 11-річного сина

Новость на русском → Херсонська область, Субота 03 квітня 2021 09:54
Сусідка підозрюваного у вбивстві Маші Борисової розповіла, як той душив її 11-річного сина Колаж РБК-Україна: підозрюваний у вбивстві 7-річної Маші Борисової
Автор: Володимир Костирін

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Маші Борисової у селі Щасливе під Херсоном 62-річний Микола перед скоєнням звірячого злочину і раніше порушував закон, мав судимості. За словами її сусідки, чоловік півтора року тому напав на її сина-школяра.

Про це йдеться у сюжеті програми "Один за всіх" на СТБ.

Зазначається, що в перші дні після затримання головного підозрюваного у вбивстві місцеві жителі почали розповідати, що його жертвами були й інші діти.

Про один з таких випадків повідомила сусідка Миколи Наталія. Жінка запевняє, що той душив її 11-річного сина.

"Дмитро йде по каналу. Він хотів зайти в під'їзд, але перед ним стояв дядько Коля в п'яному вигляді та розмовляв із сусідкою. Дмитро хотів пройти, але не вийшло. Тому він вирішив почекати біля під'їзду" - згадує жінка.

Тоді хлопчик розповів психологам, що п'яний односелець намагався змусити його зайнятися оральним сексом.

Після НП мама дитини написала заяву до поліції. Втім, закінчилося тим, що правоохоронці провели з чоловіком профілактичну бесіду і відпустили додому.

Також повідомляється, що дочка Миколи Олена, яка живе в РФ, тоді заявила, що підозрюваний "хороший батько", а в те, що він міг нашкодити дитині - вона не вірить.

"Його підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні дитини - в тому, чого він не міг зробити. Він міг бути жорстокий до дорослих людях або своєї сім'ї, але не до чужих дітей", - запевнила Олена.

Відео: спливли нові подробиці про підозрюваного у вбивстві Маші Борисової

Нагадаємо, що підозрюваний у вбивстві Маші Борисової у всьому зізнався. Крім того, причетність до злочину також підтвердила ДНК-експертиза.

Також ми писали про те, що з'явилося відео про вбивцю 7-річної Маші, як він холоднокровно спостерігав за пошуками дівчинки.

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