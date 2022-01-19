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Хотів налякати дружину: під Черніговом п'яний чоловік випав з вікна 5 поверху і дивом залишився живий

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Чернігів, Середа 19 січня 2022 22:12
Хотів налякати дружину: під Черніговом п'яний чоловік випав з вікна 5 поверху і дивом залишився живий Колаж РБК-Україна: під Черніговом п'яний чоловік випав з 5 поверху і залишився живий
Автор: Роман Мирончук

У Корюківці Чернігівської області п'яний 36-річний чоловік хотів налякати дружину, але щось пішло не так і він випав з вікна 5 поверху. Лікарі називають дивом, що він вижив після такого падіння.

Про це повідомляє місцеве видання "ЧЕline".

Інцидент стався в суботу, 15 січня, близько 21:00. Мешканці будинку почули якийсь шум за вікном і потім крик про допомогу. Коли вони виглянули на вулицю, то побачили, що біля лавочки лежить людина.

Люди відразу ж викликали бригаду швидкої допомоги і повідомили в поліцію. Постраждалий чоловік, який випав з вікна, був у свідомості. Він скаржився на болі в стегні, пошкоджені щелепи.

Пізніше у нього виявили закриту черепно-мозкову травму і закриті переломи нижньої і верхньої щелеп. При цьому він не приховував, що випивав, і це підтвердила експертиза.

Медики впевнені, що чоловік народився "в сорочці", оскільки впасти з такої висоти на мерзлу землю і залишитися в живих - це схоже на диво. Зараз він перебуває в реанімації. У нього багато травм, але він може дихати сам.

Нагадаємо, у Києві з вікна багатоповерхівки випав півторарічний хлопчик. Від отриманих травм дитина померла на місці.

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