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У Києві з вікна багатоповерхівки випала маленька дитина

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 17:50
У Києві з вікна багатоповерхівки випала маленька дитина Архівне фото: хлопчик випав з вікна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 18 січня, у Києві з вікна багатоповерхового будинку випав півторарічний хлопчик. Дитина від отриманих травм померла на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові еспресо" у Telegram.

Трагедія сталася в Дніпровському районі столиці за адресою Русанівський бульвар, 2. Там з вікна 15 поверху випав малюк.

На місце оперативно прибули медики. Їм залишалося лише констатувати смерть, адже після падіння з такої висоти у дитини не залишалося шансів вижити.

Причини інциденту наразі невідомі. Сім'я хлопчика не стояла на обліку та вважалася благополучною. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Фото: у Києві маленький хлопчик випав із вікна (t.me/vartovi_kyiv)

Нагадаємо, у Львові з вікна п'ятого поверху випав музикант, львівський скрипаль 33-річний Маркіян Б. Чоловік дивом вижив та госпіталізований до лікарні з численними травмами.

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