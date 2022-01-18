У Києві з вікна багатоповерхівки випала маленька дитина
У вівторок, 18 січня, у Києві з вікна багатоповерхового будинку випав півторарічний хлопчик. Дитина від отриманих травм померла на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові еспресо" у Telegram.
Трагедія сталася в Дніпровському районі столиці за адресою Русанівський бульвар, 2. Там з вікна 15 поверху випав малюк.
На місце оперативно прибули медики. Їм залишалося лише констатувати смерть, адже після падіння з такої висоти у дитини не залишалося шансів вижити.
Причини інциденту наразі невідомі. Сім'я хлопчика не стояла на обліку та вважалася благополучною. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, у Львові з вікна п'ятого поверху випав музикант, львівський скрипаль 33-річний Маркіян Б. Чоловік дивом вижив та госпіталізований до лікарні з численними травмами.