ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хотел напугать жену: под Черниговом пьяный мужчина выпал из окна 5 этажа и чудом остался жив

Новина українською →
Чернигов, Среда 19 января 2022 22:12
Хотел напугать жену: под Черниговом пьяный мужчина выпал из окна 5 этажа и чудом остался жив Коллаж РБК-Украина: под Черниговом пьяный мужчина выпал из 5 этажа и остался жив
Автор: Роман Мирончук

В Корюковке Черниговской области пьяный 36-летний мужчина хотел напугать жену, но что-то пошло не так и он выпал из окна 5 этажа. Врачи называют чудом, что он выжил после такого падения.

Об этом сообщает местное издание "ЧЕline".

Инцидент произошел в субботу, 15 января, около 21:00. Жители дома услышали какой-то шум за окном и потом крик о помощи. Когда они выглянули на улицу, то увидели, что возле лавочки лежит человек.

Люди сразу же вызвали бригаду скорой помощи и сообщили в полицию. Пострадавший мужчина, выпавший из окна, был в сознании. Он жаловался на боли в бедре, повреждены челюсти.

Позже у него выявили закрытую черепно-мозговую травму и закрытые переломы нижней и верхней челюстей. При этом он не скрывал, что выпивал, и это подтвердила экспертиза.

Медики уверены, что мужчина родился "в рубашке", поскольку упасть с такой высоты на мерзлую землю и остаться в живых - это похоже на чудо. Сейчас он находится в реанимации. У него много травм, но он может дышать сам.

Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выпал полуторагодовалый мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Мы также писали о том, через сколько времени можно садиться за руль после употребления алкоголя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область
LITE
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили
Гаспар Ульель скончался: топ-5 фильмов знаменитого французского актера, которые мы полюбили