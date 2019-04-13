Добре горить: бійці ЗСУ завдали нищівного удару по противнику

ЗСУ знищили бліндаж противника (Колаж РБК-Україна)

Воїни ЗСУ продовжують знищувати противника

ЗСУ розгромили бліндаж окупантів на Ясинуватській розв'язці. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

Варто зазначити, що Анатолій також виклав розмістив відео знищення бліндажа противника.

ЗСУ знищили бліндаж противника (відео: facebook.com/ukrop.bc)

Користувачі мережі прокоментували дане відео.

"Незважаючи на політичні обставини, ЗСУ продовжують жорстко бити ворога";

"Це ж просто свято якесь";

"Пішли сардельки посмажимо!".

ЗСУ знищили бліндаж противника (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Нагадаємо, що в Росії визнали міць української армії. Російський журналіст Олександр Сладков заявив, що Збройні Сили України стали однією з найбільш сильних і могутніх армій на території Європи.

Свою думку він висловив у прямому ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Кисельовим" на телеканалі "Росія 1". Сладков визнав, що в останні роки українська армія стала набагато сильніше і зазначив, що ЗСУ добре фінансуються державою.

Раніше повідомлялося про те, що українські воїни знищили дев'ять бойовиків на Донбасі, які 20 раз обстріляли позиції ЗСУ . При цьому 4 рази окупанти застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

За даними розвідки, 11 квітня дев'ять бойовиків були знищені, а восьмеро – отримали поранення. Втрат серед особового складу ЗСУ немає. На всі обстріли бойовиків воїни ЗСУ відповіли вогнем.