Добре горить: бійці ЗСУ завдали нищівного удару по противнику

Воїни ЗСУ продовжують знищувати противника
ЗСУ розгромили бліндаж окупантів на Ясинуватській розв'язці. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.
Варто зазначити, що Анатолій також виклав розмістив відео знищення бліндажа противника.
ЗСУ знищили бліндаж противника (відео: facebook.com/ukrop.bc)
Користувачі мережі прокоментували дане відео.
"Незважаючи на політичні обставини, ЗСУ продовжують жорстко бити ворога";
"Це ж просто свято якесь";
"Пішли сардельки посмажимо!".
ЗСУ знищили бліндаж противника (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Нагадаємо, що в Росії визнали міць української армії. Російський журналіст Олександр Сладков заявив, що Збройні Сили України стали однією з найбільш сильних і могутніх армій на території Європи.
Свою думку він висловив у прямому ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Кисельовим" на телеканалі "Росія 1". Сладков визнав, що в останні роки українська армія стала набагато сильніше і зазначив, що ЗСУ добре фінансуються державою.
Раніше повідомлялося про те, що українські воїни знищили дев'ять бойовиків на Донбасі, які 20 раз обстріляли позиції ЗСУ . При цьому 4 рази окупанти застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.
За даними розвідки, 11 квітня дев'ять бойовиків були знищені, а восьмеро – отримали поранення. Втрат серед особового складу ЗСУ немає. На всі обстріли бойовиків воїни ЗСУ відповіли вогнем.