Гарні новини: у мережі повідомили про смерть ще одного бойовика "ЛНР"

У мережі повідомили про ще одну смерть ворога України, який воював на Донбасі на стороні терористів з "ЛНР". Його ім'я Смоляниченко Вадим на прізвисько "Камаз". Смерть чоловіка наздогнала в Москві. Відомо, що він помер від інсульту. Про це на своїй сторінці у соцмережі Twitter повідомив блогер Necto Mancer.

"Смоляниченко Вадим Володимирович "Камаз" (16/02/79, Шахти) помер вночі 18-19/10/19 у Москві від інсульту", - повідомив блогер.

Зазначимо, що сайт "Миротоворець" інформує про те, що бойовик довгий час брав участь у бойових діях в Луганській області.

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Вадим Смоляниченко (twitter.com/666_mancer)

Бойовик помер від інсульту (twitter.com/666_mancer)

Користувачі мережі відреагували на смерть бойовика в коментарях.

З такою пикою не дивно, що інсульт.

Хороші новини.

І цей з ПТР фоткається, у них там прям симпатія до цієї старенької.

Ось це рожа у 40 років!

Скріншот коментарів (twitter.com/666_mancer)