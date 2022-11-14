"Хорошие люди иногда расходятся": Янина Соколова прокомментировала развод с мужем

Ложь и манипуляция в СМИ

"Читаю о перипетиях своей личной жизни из украинских медийных помоек и удивляюсь. Будто медиа из раши. Столько лжи и манипуляций. Если бы не война подала в суд. Не хочется тратить на вас время. Но. Вношу ясность, манипуляторы", - написала ведущая.

Соколова подтвердила, что они действительно разошлись с мужем - Владимиром Литвином.

"С мужем да, мы развелись. Насчет порядочности и честности Володи у меня никогда не было сомнений. Так иногда случается, что хорошие люди разводятся. Как и нехорошие. Но у них есть дети, и они дружат до конца своих дней. Ради детей и теплых воспоминаний о совместно прожитых годах. Так, надеюсь, будет и с нами", - отметила она.

Роман с Андреем Хлывнюком?

Также Янина объяснила, что ее связывает с музыкантом Андреем Хлывнюком, ведь в сети понеслись слухи об их якобы романтических отношениях.

"С Андреем Хлывнюком, с которым пресса видит у меня романтические отношения, о чем сразу пишет в одном предложении встык после новости о разводе, я вижусь дважды в год", - уточнила ведущая.

"Фото "в баре", сделано после интервью для "Рандеву", владельцем заведения Кириллом Кисляковым, с которым мы обедали после. "Рандеву" мы снимаем в баре. Потому фото из бара. По другим поводам я хожу туда к сожалению редко и веду к свободе закрытый домашний рабочий стиль жизни. Свечи на столе – потому что света нет. Сейчас миллионы украинцев зажигают свечи не из-за романтизма, а потому что еды не видно", - резюмировала Соколова.

Фото, из-за которого Соколовой приписали роман с Хлывнюком (instagram.com/yanina_sokolova)