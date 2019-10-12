Танці з зірками 2019: назвали найнезграбнішого учасника

Хореограф Танців з зірками 2019 Ксенія Горб відверто розповіла про подробиці найтанцювальнішого шоу країни, а також назвала своїх фаворитів програми. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Фактам". Ксенія зазначила, що сама починала в проекті, як учасниця, її партнером був співак Віталій Козловський.

"Моїм партнером був Віталій Козловський. Наша пара дійшла до фіналу і стала третьою. Насправді, я дуже люблю цей проект і думаю, що добре його розумію. Він, в першу чергу, не тільки про танці, а про особистості та людські якості. Немає стовідсоткових методів сподобатися глядачам. Вони просто відчувають учасників і все", - повідомила хорегораф.

Ксенія Горб (mriy.org)

Також вона згадала пару учасників Михайла Кукуюка і Єлизавету Дружинину, які отримали від журі низькі оцінки і з тріском вилетіли з шоу.

"Ну, в танці, образах, може, танцювальної незграбності, глядачі як раз і хочуть його підтримати. Вони бачать, наскільки складно йому даються танці порівняно з іншими парами. Адже насправді це — колосальна праця", - сказала Ксенія.

Ксенія зазначила, що незважаючи на незграбність, Михайла дуже сильно підтримували телеглядачі.

"А ніхто і не очікував, що він буде так танцювати! І наша команда була здивована, наскільки Михайла з першого ефіру підтримали глядачі", - зазначила вона.