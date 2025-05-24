"Холостяк" заценил! Бывшая Цымбалюка ошарашила "жаркими" фото

Бывшая девушка Тараса Цымбалюка, блогерша Светлана Готочкина, поразила сеть смелыми фото. А сам новый "Холостяк" появился на ее странице и даже оценил "жаркие" кадры.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Готочкиной.
Так, Светлана опубликовала целую серию соблазнительных кадров, на которых позировала в откровенной одежде или почти без нее. Она не только похвасталась глубоким декольте, но и позировала "ню".
Новые фото Готочкиной поразили сеть. В комментариях ее "засыпали" комплиментами", а среди тех, кто оставил лайк, можно заметить и Цымбалюка.
Примечательно, что Тарас не лайкал все посты Светланы на протяжении всего времени после разрыва отношений. Он "появился" на странице бывшей недавно.
Кроме этого, Готочкина разместила новый пост в честь своего дня рождения.
"Сегодня мой день рождения. И прежде всего - я хочу сказать: я счастлива! Счастлива жить, дышать, любить, творить. Благодарна Богу за каждый день, за каждый опыт - и легкий, и тот, что ломал. Потому что именно он формировал, закалял, открывал новые смыслы. Все что я прошла, каждая встреча, каждый выбор, каждый поворот - не случайность. Все - до этого момента, где я могу сказать: мне хорошо быть собой", - написала она.
А в комментариях Цымбалюк публично поздравил ее с праздником. Судя по всему, после разрыва отношений они остались друзьями.
"С днем рождения, Светуся", - написал Тарас.
Вас может заинтересовать