Холостяк 9: Добринін змусить дівчат попрацювати

Холостяк Микита Добринін, який у восьмому ефірі популярного реаліті зіграв з дівчатами у "французькі пристрасті", у дев'ятому шоу відправиться на побачення з Дариною і Софією. Між тим, стосунки у цих учасниць прохолодні, що гарантовано розпалить атмосферу.

Також глядач зможе побачити, до чого можуть призвести жіночі маніпуляції, з чийого боку Микита відчує нещирість і фальш, чи триматиме він Олю, коли вона вчергове захоче піти та чи запросить Холостяк когось на індивідуальне побачення, щоб розставити всі крапки над "i", передали у прес-службі проекту.

За словами Микити, у Дарини та Софії було дивний настрій, відчувалася скутість, передає "КП в Україні". Вони втрьох гуляли по місту, але "весь час розмова не клеїлася".

Фото: stb.ua

Закінчиться тим, що Холостяк просто запропонує згорнути прогулянку, бо не бачить сенсу у зустрічі.

Ймовірно, що це побачення стане для дівчат останнім.

Відео: instagram.com/holostyakstb

Добринін запросив на наступне побачення Олю та Лілю, і воно буде досить незвичайним, адже дівчатам доведеться пройти певне випробування. Так, Холостяк запропонував їм спробувати найсмачніші устриці, але квест полягає в тому, що учасниці повинні будуть самі зібрати їх на устричній фермі.

Для таких цілей дівчатам доведеться переодягтися у спеціальні водонепроникні комбінезони та ходити по багнюці.

До слова, Оля одразу негативно висловилася про цю затію і заявила, що взагалі не любить устриць. Далі - більше, вона зізналася, що хоче покинути шоу (втім, про намір піти з проекту він говорила і раніше).

У кінці 9 випуску шоу Холостяк стане відомо, хто залишить реаліті.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Як повідомлялося раніше учасниця 9 сезону шоу Холостяк 23-річна харків'янка Наталі, яка протрималася у проекті вісім тижнів і стала однією з найбільш емоційних учасниць шоу, розповіла, що деякий час після проекту відчувала себе морально подавленою.

Також ми писали про те, що нещодавно темношкіра красуня Елізабет, яка приїхала до України з Італії заради участі в Холостяку 2019, розповіла про те, що привело її в шоу і чому вони розлучилися з Микитою Добриніним.

Нагадаємо також, що співачка Оля Полякова різко висловилася про шоу "Холостяк" і про головного героя, якого виконавиця вважає найбільш гідним чоловіком.