"Холостяк-13": одна из самых молодых участниц сделала неожиданное признание о шоу

Так, Багай решила пообщаться со зрителями и отвечала на их вопросы. В частности, Юстина высказалась о других участницах реалити.

"Могу смело сказать о том, что на этом проекте можно обрести не только любовь, но и настоящую дружбу", - заявила Юстина.

Юстина х "Холостяка" высказалась об участницах шоу (скриншот)

Также участница реалити рассказала, довольна ли она первой встречей с Тереном. Юстина разволновалась, она смущалась, путала слова. Но при этом она очаровала "Холостяка".

"Я меня был написанный текст, который повторяла в голове в лимузине около ста раз. Он был забавным и "удачным", я бы сказала. Жалею ли я о чем-то? Можно было сказать тот "правильный, сухой" текст, но кто знает, продолжила бы я свое участие в проекте с ним", - рассказала Багай.

По словам девушки, она ничего не хотела бы изменить и "переиграть".

Юстина высказалась о Терене и первой встрече с ним (скриншот)

По словам Багай, она пошла на шоу, потому что это было "порывом". Она внезапно захотела от своей жизни чего-то другого, а потому отправилась на кастинг.

Юстина из "Холостяка" призналась, почему пошла на шоу (скриншот)

Кроме того, девушка ответила, был ли на шоу сценарий. Она не стала прямо говорить, давали ли им указания, хотя и намекнула на то, что сниматься было тяжело.

"Если выбирать между сериалом с прописанным сценарием и реалити, я бы выбрала сериал", - отметила Юстина.

Участница "Холостяка" рассказала, был ли на шоу сценарий (скриншот)