Холостячка 2 вибере свого переможця: названо найкращого чоловіка для Злати Огневич

Дмитро Шевченко

Дімі 38 років, він розлучений. У Львові у нього є своя успішна клінінгова компанія. Чоловік любить подорожувати, багато займається спортом.

Астролог каже, що Шевченко володіє інтелектом вище середнього, але при цьому швидко освоює нові навички.

"Товариський хлопець, наділений навичками продажника і здатністю знаходити спільну мову з людьми. Схильний до акторських і ораторських здібностей, залипає в соцмережі і фільми", - розповідає астролог.

При цьому він не вміє тверезо оцінювати реалії навколишнього світу і рішуче діяти відповідно до обставин, що складаються.

"Зворотна сторона Дмитра: брехливість, злодійкуватість, поверховість, може бути скрізь і ніде конкретно, самооцінка плаває від ситуації до ситуації, справляє враження легковажного", - говорить експерт і додає, що світ для нього - сцена.

Який Діма у стосунках?

У стосунках він прагне продемонструвати себе, а також підживити своє его атмосферою радості, компліментів і свята.

Його половинка повинна відображати його найкращі якості. Дмитро шукає в жінці все найкраще, яскраве і унікальне, а в стосунках він бажає, щоб в почуттях була іскорка, елемент гри.

Резюме:

"Зі Златою вони на різній хвилі, мало спільного і відсутнє взаєморозуміння, присутній аспект пристрасті, на якому і тримається симпатія", - додала Аріна.

Фото: Дмитро Шевченко (instagram_com_dmitry_shevchenko_zlata)

Андрій Задворний

Андрій за 31 роки встиг двічі одружитися, стільки ж разів розлучитися і народити дочку. Він займається виробництвом дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей.

"Товариський, давить, напружений, серйозний, з нотками деспотичності і почуттям власництва", - говорить астролог про Задвороного.

Його самооцінка пов'язана з можливістю бути вільним, живитися враженнями і різноманітністю, перебувати в колі друзів за інтересами, з ким можна накреативити щось неймовірне.

Світ сприймається ним як красивий простір, де треба мудрувати і будувати стосунки. Не любить різкості і хамства, особливо з боку жінок.

При цьому його емоції часто награні, але в цілому м'які і плавні, що видаються мозком відповідно до соціальної ситуації.

"Присутня лукавість, залежність, прагнення всім догодити, багато слів - мало справ. Стосунки для Андрія - це елемент соціальної реалізації або як втіха для тіла", - додала експерт.

Який партнер потрібен Андрію?

Партнера він вибирає з точки зору здорового глузду, почуття вмикаються повільно і здатні тривати все життя.

Головний пріоритет для нього - надійна людина, хто не підведе і з ким можна жити десятиліттями до старості. Може бути сам вірним і відданим партнером.

При цьому Задворний любить контролювати, люті ревнощі межують з бездушністю в кризових ситуаціях, може використовувати любов як інструмент для облаштування свого життя.

Резюме:

"Злата робить печатку щастя Андрію, що дає йому відчуття щастя з нею, але з його боку буде багато контролю, обмежень і ревнощів.

"У обох Венера в Козерозі, люблять однаково - до відносин підходять серйозно, можуть бути вірними партнерами один до одного. Сексуальний потяг і сумісність", - підсумувала астролог.

Фото: Андрій Задворний (facebook.com/андрій_задворний)

Максим Тарапата

32-річний хлопець захоплюється серфінгом, лижами, вокалом, сальсою, а також вміє каліграфічно писати ієрогліфи. Він співзасновник кількох компаній за кордоном.

"Містичний, духовний, романтичний, мудрий, трохи дивний і ексцентричний. Атмосфера затишку і релаксу складається з улюблених людей, красивого одягу, входження в ситуації елітарності і обраності, зіткнення з мистецтвом", - говорить про Максима експерт.

При цьому його емоції часто награні, іноді дуже різкі і дивні.

Що Максим чекає від стосунків?

Астролог вважає, що стосунки для нього сповнені парадоксів, почуття холодні і від розуму, в залежності від структури ядра зустрічається варіант поверхневої любові, замішаної з дружбою, де завдання "перепробувати все", може любити відразу кілька жінок одночасно, схильний до зрад.

"При непроробці себе - багато претензій, несправедливості і невдоволення на адресу своєї жінки", - вважає експерт.

У нього можуть бути несподівані повороти в почуттях, коли пристрасне бажання володіння об'єктом любові раптом змінюється абсолютною холодністю і втратою всякого інтересу.

"Свобода, спільні інтелектуальні інтереси, взаємна повага прав один одного є головною цінністю в любові для Максима", - говорить Аріна.

Резюме:

У них зі Златою присутня взаємна симпатія і дружній зв'язок, вони разом готові на різного роду експерименти, їм весело і цікаво проводити один з одним час. Сильний сексуальний потяг і аспект пристрасті.

Але при цьому присутня велика конфліктність і величезна кількість сварок, образ і претензій один до одного.

"Також Злата робить печатку нещастя Максиму, тобто у відносинах буде контролювати і обмежувати свободу, що молодій людині буде вкрай не подобається. На таких аспектах краще дружити, буде куди більше користі", - підсумувала фахівець.

Фото: Максим Тарапата (facebook.com/tarapata.maksym)