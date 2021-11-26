Холостячка 2 вибере свого переможця: названо найкращого чоловіка для Злати Огневич

Найромантичніше шоу України Холостячка 2 наближається до завершення. Вже 26 листопада відбудеться півфінал, в якому Злату Огневич чекає непростий вибір з трьох чоловіків: Дмитра Шевченка, Андрія Задворного, і Максима Тарапати. У будь-якому випадку, у фінальній битві за серце красуні будуть змагатися двоє.
Свою оцінку кожному з учасників Styler дала відомий астролог Аріна Атуровна.
Дімі 38 років, він розлучений. У Львові у нього є своя успішна клінінгова компанія. Чоловік любить подорожувати, багато займається спортом.
Астролог каже, що Шевченко володіє інтелектом вище середнього, але при цьому швидко освоює нові навички.
"Товариський хлопець, наділений навичками продажника і здатністю знаходити спільну мову з людьми. Схильний до акторських і ораторських здібностей, залипає в соцмережі і фільми", - розповідає астролог.
При цьому він не вміє тверезо оцінювати реалії навколишнього світу і рішуче діяти відповідно до обставин, що складаються.
"Зворотна сторона Дмитра: брехливість, злодійкуватість, поверховість, може бути скрізь і ніде конкретно, самооцінка плаває від ситуації до ситуації, справляє враження легковажного", - говорить експерт і додає, що світ для нього - сцена.
Який Діма у стосунках?
У стосунках він прагне продемонструвати себе, а також підживити своє его атмосферою радості, компліментів і свята.
Його половинка повинна відображати його найкращі якості. Дмитро шукає в жінці все найкраще, яскраве і унікальне, а в стосунках він бажає, щоб в почуттях була іскорка, елемент гри.
Резюме:
"Зі Златою вони на різній хвилі, мало спільного і відсутнє взаєморозуміння, присутній аспект пристрасті, на якому і тримається симпатія", - додала Аріна.
Фото: Дмитро Шевченко (instagram_com_dmitry_shevchenko_zlata)
Андрій за 31 роки встиг двічі одружитися, стільки ж разів розлучитися і народити дочку. Він займається виробництвом дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей.
"Товариський, давить, напружений, серйозний, з нотками деспотичності і почуттям власництва", - говорить астролог про Задвороного.
Його самооцінка пов'язана з можливістю бути вільним, живитися враженнями і різноманітністю, перебувати в колі друзів за інтересами, з ким можна накреативити щось неймовірне.
Світ сприймається ним як красивий простір, де треба мудрувати і будувати стосунки. Не любить різкості і хамства, особливо з боку жінок.
При цьому його емоції часто награні, але в цілому м'які і плавні, що видаються мозком відповідно до соціальної ситуації.
"Присутня лукавість, залежність, прагнення всім догодити, багато слів - мало справ. Стосунки для Андрія - це елемент соціальної реалізації або як втіха для тіла", - додала експерт.
Який партнер потрібен Андрію?
Партнера він вибирає з точки зору здорового глузду, почуття вмикаються повільно і здатні тривати все життя.
Головний пріоритет для нього - надійна людина, хто не підведе і з ким можна жити десятиліттями до старості. Може бути сам вірним і відданим партнером.
При цьому Задворний любить контролювати, люті ревнощі межують з бездушністю в кризових ситуаціях, може використовувати любов як інструмент для облаштування свого життя.
Резюме:
"Злата робить печатку щастя Андрію, що дає йому відчуття щастя з нею, але з його боку буде багато контролю, обмежень і ревнощів.
"У обох Венера в Козерозі, люблять однаково - до відносин підходять серйозно, можуть бути вірними партнерами один до одного. Сексуальний потяг і сумісність", - підсумувала астролог.
Фото: Андрій Задворний (facebook.com/андрій_задворний)
32-річний хлопець захоплюється серфінгом, лижами, вокалом, сальсою, а також вміє каліграфічно писати ієрогліфи. Він співзасновник кількох компаній за кордоном.
"Містичний, духовний, романтичний, мудрий, трохи дивний і ексцентричний. Атмосфера затишку і релаксу складається з улюблених людей, красивого одягу, входження в ситуації елітарності і обраності, зіткнення з мистецтвом", - говорить про Максима експерт.
При цьому його емоції часто награні, іноді дуже різкі і дивні.
Що Максим чекає від стосунків?
Астролог вважає, що стосунки для нього сповнені парадоксів, почуття холодні і від розуму, в залежності від структури ядра зустрічається варіант поверхневої любові, замішаної з дружбою, де завдання "перепробувати все", може любити відразу кілька жінок одночасно, схильний до зрад.
"При непроробці себе - багато претензій, несправедливості і невдоволення на адресу своєї жінки", - вважає експерт.
У нього можуть бути несподівані повороти в почуттях, коли пристрасне бажання володіння об'єктом любові раптом змінюється абсолютною холодністю і втратою всякого інтересу.
"Свобода, спільні інтелектуальні інтереси, взаємна повага прав один одного є головною цінністю в любові для Максима", - говорить Аріна.
Резюме:
У них зі Златою присутня взаємна симпатія і дружній зв'язок, вони разом готові на різного роду експерименти, їм весело і цікаво проводити один з одним час. Сильний сексуальний потяг і аспект пристрасті.
Але при цьому присутня велика конфліктність і величезна кількість сварок, образ і претензій один до одного.
"Також Злата робить печатку нещастя Максиму, тобто у відносинах буде контролювати і обмежувати свободу, що молодій людині буде вкрай не подобається. На таких аспектах краще дружити, буде куди більше користі", - підсумувала фахівець.
Фото: Максим Тарапата (facebook.com/tarapata.maksym)
Раніше ми писали, що українці вже вибрали ідеального чоловіка для Холостячки Злати Огневич.