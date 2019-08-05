Холод і проливні дощі: в які області прийде справжня осіння погода

Погода в Україні у понеділок, 5 серпня, принесе похолодання, а також проливні дощі в деякі області України. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують сильні дощі на Заході України (крім Волинської та Рівненської областей), а також на Сході країни. В інших регіонах буде хмарно, але без опадів.

Найхолодніше сьогодні буде в Харківській і Сумській областях - тут повітря прогріється до +19... +21 градуса.

В західних областях від +20 до +24 градусів, тепліше в Хмельницькій (+23... +25) і Закарпатській області (+25... +27).

Погода в Україні 5 серпня (фото: РБК-Україна)

На Півдні скромні +22... +25 тепла.

А на інших територіях в середньому повітря прогріється від +20 до +23 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, опади не передбачаються. Повітря прогріється від +21 до +23 тепла.

Погода в Україні 5 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області пройшли сильні дощі, які затопили десятки авто та зруйнували кілька доріг. Бурхливі потоки води розмили дороги в Білгород-Дністровському.

Раніше повідомлялося, що потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.