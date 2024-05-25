"Холестериновые бомбы": 9 продуктов, от употребления которых лучше отказаться

Бекон

Доктор научно-исследовательских исследований Киран Кэмпбелл заявляет, что жирное мясо и мясо с высокой степенью обработки, например бекон, повышает уровень холестерина, поскольку содержит много насыщенных жиров. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до менее 6% дневной нормы калорий. Это 13 граммов в сутки при диете из 2000 калорий.

Полезным заменителем бекона может стать фасоль. Исследования показывают, что замена красного мяса растительными белками может помочь снизить "плохой" холестерин ЛПНП и улучшить другие кардиометаболические факторы риска.

Кокосовое масло

Кокосовое масло в основном состоит из насыщенных жиров, которые, как известно, повышают плохой холестерин. Обзор 2020 года, опубликованный в журнале American Heart Association Circulation, показал, что потребление кокосового масла значительно повышает уровень холестерина ЛПНП по сравнению с растительными маслами, содержащими меньше насыщенных жиров.

Замените кокосовое масло оливковым маслом первого отжима.

T-Bone стейк (на кости)

Не нужно отказываться от стейков, просто выбирайте менее жирные куски мяса. Постное красное мясо богато питательными веществами, которые приносят пользу здоровью.

Эксперты советуют выбирать говядину, а именно часть, называемую "корейкой". При этом они отмечают, что красное мясо не является белком, который нужно есть регулярно, если у вас высокий уровень холестерина. Американская кардиологическая ассоциация советует ограничить потребление красного мяса до 90 граммов в неделю.

Сладкие напитки

Потребление чрезмерного количества подслащенных напитков, таких как газировка и фруктовые напитки, связано с дислипидемией, аномальным содержанием холестерина и триглицеридов в крови. Диетологи советуют заменить сладкий напиток несладким холодным чаем или водой.

Сосиски и колбасы

Колбаса - еще одно обработанное мясо с высоким содержанием жира, которое следует ограничить, если у вас высокий уровень холестерина. Кусок копченой свиной колбасы толщиной 5 мм содержит 1,5 г насыщенного жира или 11% суточной нормы согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации. В нем также много натрия и жира.

Если вы не готовы отказаться от сосисок и колбас, то выбирайте продукцию с меньшим количеством жира и натрия и большим количеством натуральных ингредиентов.

От сосисок лучше отказаться или хотя бы выбирать менее жирные варианты (фото: Freepik)

Замороженная пицца

Одна порция замороженной сырной пиццы (199 г) содержит 8,5 г насыщенного жира, что соответствует 65% дневной нормы. Добавление любого типа жирного мяса, например колбасы или пеперони, означает еще больше насыщенного жира.

Так что лучше вместо замороженной пиццы съесть больше фруктов или овощей, которые обеспечат ваш организм клетчаткой и при этом не навредят холестерину.

Сливочное масло

Масло содержит 7,3 г насыщенного жира на столовую ложку. Лучше заменить этот продукт на оливковое масло и авокадо. Обзор 2023 года, опубликованный в Cureus, показал, что авокадо способно снизить уровень "плохого" холестерина.

Гранула-батончики

Эти батончики рекламируются, как здоровая пища, но очень часто они вредны. Некоторые марки гранолы содержат пальмовое масло и добавлен сахар - два ингредиента, которые влияют на уровень холестерина.

Обзорное исследование 2014 года, опубликованное в American Journal of Nutrition, показало, что высокое потребление сахара было связано с более высоким уровнем "плохого" холестерина. Однако исследование было небольшим, поэтому требовались дополнительные научные работы.

Одна хрустящая плитка гранолы с шоколадной стружкой содержит почти 3 грамма насыщенного жира. Подобные батончики лучше заменить свежими фруктами, цельноозерными крекерами или несолеными орехами.

Печенье с шоколадной крошкой

Шоколадное печенье, кексы и пончики и подобные изделия содержат нездоровые жиры и сахар. Не нужно полностью отказываться от такой пищи, но нужно хотя бы ее употреблять в умеренных количествах.