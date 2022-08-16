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Холестерин призводить до хвороб серця? Експерт нарешті розставив всі точки над "і"

Фото: Чи шкідливий насправді холестерин (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Словом "холестерин" вже не один десяток років лякають прибічників дієт і здорового харчування. Тепер ми вже знаємо про "хороший" і "поганий" холестерин, але все одно продовжуємо боятися з'їсти забагато яєць чи сала. То чи треба вважати холестерин "абсолютним злом"?

Про це розповів Віктор Мандзяк, відомий тренер і нутриціолог.

Холестерин виконує важливу роль у функціонуванні нашого організму

  • Холестерин робить оболонку клітин, з яких складається наше тіло, міцною.
  • Саме холестерин допомагає засвоюватися жирам з їжі.
  • Статеві гормони теж утворюються з холестерину.

Поганий і хороший холестерин

За словами експерта, "поганий холестерин", це білок, який переносить холестерин і жири з печінки до різних тканин, і з яйцями на вашій тарілці не має нічого спільного.

Дійсно, яйця, печінка і м'ясо містять холестерин, але що в цьому поганого? Адже 75% холестерину утворюється в нашій печінці, і лише 25% ми отримуємо з їжею.

Якщо ми отримуємо багато холестерину з їжі, печінка виробляє його менше. До того ж при високохолестериновому харчуванні підвищується як "поганий", так і "хороший" холестерин.

Віктор Мандзяк уточнив, що значення має не кількість холестерину в крові, а саме співвідношення різних фракцій - "хорошого" і "поганого" холестерину.

Холестерин і атеросклероз. Чи є зв'язок?

Насправді, правдивих досліджень дуже мало і провести їх непросто. Експерименти на тваринах - непоказові, бо різні істоти по-різному реагують на холестерин.

Спостереження за людьми, які споживають забагато холестерину, також непоказові. Адже такі індивіди, як правило, малорухливі, споживають мало клітковини і багато насиченого жиру. Ці фактори самі по собі - ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Тож, реальних досліджень фактично нема.

Холестерин і насичений жир

Як правило, всі продукти, що містять холестерин, містять дуже багато насичених жирів. Наприклад, ті ж курячі яйця містять набагато більше холестерину по відношенню до насиченого жиру.

Проте дослідження не доводять зв'язок між споживанням яєць і серцево-судинними захворюваннями.

Лікар підсумував, що істинна причина ССЗ - сучасний спосіб життя, гіперкалорійна дієта, бідна на цільну рослинну їжу, але багата жирами, алкоголь, цигарки та малорухливий спосіб життя.

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