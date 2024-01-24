ua en ru
Ср, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ходит топлесс перед гостями": Бритни Спирс запретили приезжать в ее любимый отель из-за странного поведения

Среда 24 января 2024 15:11
UA EN RU
"Ходит топлесс перед гостями": Бритни Спирс запретили приезжать в ее любимый отель из-за странного поведения Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Юлия Любченко

Бритни Спирс запретили посещать ее любимую люксовую гостиницу в Лос-Анджелесе, потому что она заставляет других посетителей чувствовать себя некомфортно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на зарубежное издание The Sun.

Почему Бритни Спирс запретили отдых в отеле Лос-Анджелеса

Американская певица Бритни Сипрс, которая в последнее время постоянно шокирует фолловеров своими дерзкими проделками, получила запрет на посещение люксовой гостиницы "Four Seasons" в Лос-Анджелесе, которая находится недалеко от ее дома.

Своим поведением она свела с ума работников комплекса и создавала некомфортную атмосферу для посетителей отеля.

Персонал курорта Westlake Village сети "Four Seasons" был возмущен выходками поп-звезды за последний год.

Спирс на самом деле была проблемной гостьей в этом пятизвездочном семейном отеле. Она ходила топлесс у бассейна, чем возмущала других посетителей.

Инсайдеры рассказали, что певица является большой поклонницей спа-салонов и салонов красоты, она довольно часто бронировала сеансы, к тому же в отеле есть огромный крытый бассейн, массаж и разные другие процедуры, доступные для гостей.

&quot;Ходит топлесс перед гостями&quot;: Бритни Спирс запретили приезжать в ее любимый отель из-за странного поведения

Бритни Спирс не пускают в отель из-за странных затей (фото: instagram.com/britneyspears)

"Бритни годами посещает "Four season", но в последнее время она вызывает недовольство у персонала. А некоторые гости жалуются на то, что она раздевается и свободно ходит по территории бассейна и гостиницы, а это заставляет их чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто странно, а раздражает ", - рассказывает инсайдер

Также инсайдер добавил, что Бритни может быть особой гостьей в списке гостиницы, но она не может бегать и делать все, что хочет, в гостинице. В отель приезжает много высокопоставленных гостей и богатых гостей, которые тратят тысячи, в командировке или на отдыхе, и они не хотят чувствовать себя неловко из-за поведения певицы, которая, кажется, себя совсем не контролирует.

Ранее мы рассказывали о том, что Бритни Спирс откровенно рассказала о своем весе и пристрастии к еде.

Также читайте наш материал о том, что Отец Бритни Спирс остался без ноги: что произошло.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бритни Спирс зірки
NEWS
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент