"Ходили под наблюдением". Маричка Падалко рассказала, как неизвестные угрожали ее детям

Подробности

Журналистка рассказала о письме с угрозами, отвечая на вопрос об активизме ее 17-летнего сына Михаила.

Юноша регулярно участвует в митингах в Киеве, а также изъявляет желание служить в ВСУ.

"Быть активным гражданином в стране - всегда риск. Мой сын, возможно, раньше не сильно осознавал опасность. Но сейчас, когда он гуглит новости, которые касаются нашей семьи, он уже лучше вспоминает историю, которой лет пять", - поделилась Маричка.

Маричка Падалко с сыном и мужем (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Когда наша семья получила письмо с угрозами облить детям лицо кислотой, потому что не нравилась деятельность отца. Какой-то период был, когда они ходили под наблюдением", - вспомнила она.

Ведущая телемарафона "Єдині новини" признается, что, несмотря на свое восхищение людьми, которые активно занимаются общественной деятельностью, когда речь идет о ее муже и сыне, она испытывает множество тревог и беспокойств.

"Он выбрал способ собственного сопротивления российской агрессии - декоммунизация, деколонизация. Чтобы напомнить властям о том, что с памятниками нужно разобраться, в какой-то момент он совершал административные правонарушения", - сказала знаменитость.

"Первое его "дело" - барельеф Пушкину на метро "Университет". Они с одноклассником "украсили" Пушкина, дав понять, что ему, возможно, там не место. Я спросила: "Ты не переживаешь, что тебя, возможно, задержат?" Он ответил: "Мы надели капюшоны", - рассказала Падалко.

Отметим, что телеведущая замужем за Егором Соболевым, который в прошлом был журналистом и политиком, а ныне защищает Украину в ВСУ.

Супруги воспитывают 17-летнего Михаила, 16-летнюю Марию и 14-летнюю Екатерину.