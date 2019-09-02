Ходив в одних стрінгах: в центрі Києва кур'єр шокував перехожих (відео)

Мешканці Києва зіткнулися на Хрещатику з незвичайним кур'єром, який з великим жовтим рюкзаком ходив в одних стрінгах. Відео інциденту потрапило в мережу.

На відео видно, як чоловік спортивної статури прогулюється босоніж в одних стрінгах, а на його плечі висить жовтий рюкзак, такий з яким зазвичай їздять кур'єри з служби доставки компанії Glovo.

На чоловіка звертали увагу перехожі і особливо оберталися дівчата, щоб його розгледіти.

Курьер в Києві ходив по центру в одних стрінгах (відео: YouTube/Новини України та світу)

Нагадаємо, що в липні кур'єри Glovo влаштували бійку в Києві. Хлопці на мопедах потрапили в ДТП на Вознесенському узвозі і почали з'ясовувати стосунки між собою. Спочатку це була просто словестная перепалка, але незабаром вона переросла в бійку, яку зняли на відео і виклали в мережу.

В мережі користувачі відреагували на цей інцидент і зазначили, що досить часто стикаються з такою неадекватною поведінкою кур'єрів.

Раніше повідомлялося про те, що кур'єр Glovo жорстоко побив чоловіка в підземному переході Києва. Очевидці розповіли, що бачили, як чоловік підійшов до кур'єру і висловив своє невдоволення щодо того, що він завів свій мопед в перехід.

При цьому чоловік першим вдарив хлопця з великим жовтим рюкзаком. А той недовго думаючи кілька разів вдарив чоловіка шоломом по голові. Від сильних ударів чоловік впав на сходи, після чого кур'єр почав його бити кулаками.