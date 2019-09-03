Хочу кохатися з тобою день і ніч: у Раді "Слуга народу" засвітила пікантні смс

Народного депутата від партії "Слуга народу" Олену Криворучкину спіймали під час прийняття рішення про скасування депутатської недоторканності за перепискою з коханим. Фото листування вдалося зняти Изиму Каумбаєву з видання Strana.ua.

У середу, 3-го вересня, народні обранці проголосували за рішення про скасування недоторканності для нардепів. "За" проголосувало 373 депутати.

Олена Криворучкина (фото: facebook.com/Elena-Krivoruchkina)

Відразу після прийняття рішення Олена Криворучкина з партії "Слуга народу", яка виграла вибори в Кривому Розі, вирішила повідомити важливу новину абоненту, який в її телефоні підписаний як "Коханий". Фото листування вдалося зняти.

Коханий: Кнопочка зелена, де ти? Лен, розлюбила мене, напевно.

Криворучкина: Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Коханий: Кнопочка любить, я знаю. А ти не знаю.

Криворучкина: Знаєш, знаєш.

Коханий: Лен, ти де?

Криворучкина: Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

Фото: Изым Каумбаев, "Країна"

Чим закінчилася романтична переписка – з'ясувати не вдалося, так як нардеп перевернула свій телефон.

Олена Криворучкина – балотувалася по мажоритарці у Кривому Розі, на 32-му окрузі. За освітою вона еколог і економіст. В 1995 році стала асистентом у Криворізькому економічному інституті і дійшла до посади доцента в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана. Була активним учасником передвиборчої компанії Зеленського. Також є інформація, що вона є кумою дружини Юзика, ще одного колишнього учасника "Кварталу 95", а нині – народного депутата.

В мережі користувачі сміються з таких листувань народних депутатів і навіть припустили, що вони роблять це спеціально, так як знають, що їх знімають.

У мене таке враження, що вони спеціально фігню якусь пишуть в телефонах, так як знають, що їх знімають. Кнопочка зелена.

Коханий, я дуже повільно знімаю з себе недоторканність.

О скільки нам відкриттів дивних готує...нова Верховна Рада!

Ох і порадіє чоловік цієї кнопки за інтимне життя!

Ну їх просили ж, не писати повідомлення. Єдиним правильним рішенням голови фракції буде збирати телефони на вході і віддавати на виході.

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Слуги народу" тільки 50 нардепам дозволили спілкуватися з пресою і видали їм "шпаргалки".

А також розповідали про те, що народний депутат від "Слуги народу" публічно осоромився – забув прізвище новообраного прем'єр-міністра.