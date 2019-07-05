Не хочеться бути порожнім барабаном: Данилко зробив відверту заяву

Андрій Данилко, відомий український шоумен, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, зізнався, чому практично перестав виступати. Про це пише видання The Lime.

Андрія Данилка з великим концертом на сцені в останній раз бачили на фестивалі Atlas Weekend у 2017 році. Після цього він вирішив відмовитися від сольних концертів і великих проектів. Правда, зробив виняток для Євробачення-2019.

Як розповів Данилко, за два роки у нього накопичилося багато нового творчого матеріалу, однак скучити за великою сценою він поки не встиг.

"Послухайте, мені треба самому скучити. Просто, коли ти 25 років (хоча вже більше) знаходишся в такому графіку, то не хочеться бути порожнім барабаном. У мене дуже багато хорошого матеріалу, але для цього потрібні сили і бажання ним поділитися", - сказав Данилко.

Він не заперечує, що повернеться в шоу-бізнес, проте навіть приблизні терміни називати не став і запевнив, що "все буде добре". Він зізнався, що зараз у нього немає сил для концертів.

"Сил немає, а тому й особливого бажання теж. Як тільки будуть сили, з'явиться і бажання. Все буде добре. Треба просто трохи скучити і прийти в себе", - додав артист.

Він зазначив, що виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні йому дався нелегко, і він чекав, коли конкурс закінчиться і він зможе повернутися додому.

"Для мене це було дуже складно. Треба було так себе зібрати... ми там були тиждень, я вже чекав, коли все це закінчиться. Звичайно, я постарався узяти себе в руки, але я не задоволений собою. Це могло бути точніше, з настроєм", - зазначив Данилко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з Вєркою Сердючкою стався казус на Євробаченні.

А також розповідали про те, що Данилко відверто розповів про плани Насті і Потапа.