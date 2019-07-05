Не хочется быть пустым барабаном: Данилко сделал откровенное заявление

Андрей Данилко, известный украинский шоумен, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, признался, почему практически перестал выступать. Об этом пишет издание The Lime.

Андрея Данилко с большим концертом на сцене в последний раз видели на фестивале Atlas Weekend в 2017 году. После этого он решил отказаться от сольных концертов и больших проектов. Правда, сделал исключение для Евровидение-2019.

Как рассказал Данилко, за два года у него накопилось много нового творческого материала, однако соскучиться за большой сценой он пока не успел.

"Послушайте, мне надо самому соскучиться. Просто, когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться", - сказал Данилко.

Он не отрицает, что вернется в шоу-бизнес, однако даже приблизительные сроки называть не стал и заверил, что "все будет хорошо". Он признался, что сейчас у него нет сил для концертов.

"Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желания. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя", - добавил артист.

Он отметил, что выступление Верки Сердючки на Евровидении ему далось нелегко и он ждал, когда конкурс закончится и он сможет вернуться домой.

"Для меня это было очень сложно. Надо было так себя собрать… мы там были неделю, я уже ждал, когда все это закончится. Конечно, я постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением", - отметил Данилко.

Напомним, ранее мы писали о том, что с Веркой Сердючкой произошел казус на Евровидении.

А также рассказывали о том, что Данилко откровенно рассказал о планах Насти и Потапа.