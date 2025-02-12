Не хотите в рай или ад? Вот еще три загробных мира на любой вкус

Загробный суд в Древней Греции: царство Аида

В Древней Греции загробный мир был разделен на несколько частей, и его возглавлял бог Аид. Об этом мы узнаем из классических произведений, таких как "Одиссея" Гомера и "Энеида" Вергилия.

Все души после смерти попадали в Аид, где проходили своеобразный суд. У греков существовали три судьи: Эак судил души европейцев, Радомант - азиатов, а Минос - рассматривал спорные случаи. Души, совершившие тяжкие грехи, направлялись в Тартар, а праведники - в Элизию, где их ждала беззаботная жизнь.

Согласно мифам, если душа не была похоронена должным образом, она не могла попасть в загробный мир, ведь перевозчик Харон отказывался переправлять ее через реки Аида. Кроме того, существовала вера, что даже души, попавшие в Тартар, со временем могли быть освобождены благодаря покаянию или заступничеству богов. Поэтому даже в самых темных частях загробного мира была надежда на возрождение.

Плутон и Цербер (фото: Википедия)

Потусторонний мир в средневековом Китае: Диюй

В средневековом Китае загробный мир был представлен как сложная бюрократическая система, в которой души проходили через несколько судебных инстанций. Это представление сочетало буддистские, даосские и народные верования.

В китайской мифологии есть множество судилищ, где души получали наказание за свои грехи. Согласно труду "Драгоценные копии Нефритовых скрижалей", праведники сразу попадали в новую жизнь, а грешники проходили через различные этапы наказания, перед тем как получить возможность перевоплощения.

Важную роль в этих судебных процессах играло Зеркало Зла, которое показывало душам их грехи. В конце процесса души выпивали напиток забвения и переправлялись обратно в мир живых. Однако некоторые души оставались в Диюи на долгие годы, проходя многочисленные испытания, в зависимости от тяжести своих преступлений.

Система возмездия в Китае была чрезвычайно детальной, и каждый этап мог определять судьбу души на многие века вперёд.

Китайский ад (фото: Википедия)

Загробный мир в Древнем Египте: Дуат

Древние египтяне готовились к жизни после смерти, как к важному экзамену. В загробном мире, который назывался Дуат, души должны были пройти строгую проверку. Это судилище было тесно связано с богом Осирисом и его союзниками.

Основным элементом процесса было взвешивание сердца, где душа должна была доказать свою праведность перед богами. Для этого она должна была произнести слова о том, каких грехов она не совершала, а ее сердце ставили на весы вместе с пером богини Маат - символом истины.

Если сердце весило больше, чем перо, душу поглощал пожиратель, и она прекращала свое существование. Если же веса были равновесны, душа попадала в полотно Иару, где ее ждала счастливая жизнь.

Кроме того, египетские верования включали наличие многочисленных богов, которые контролировали различные аспекты загробного мира, и каждый из них имел свое место в судебном процессе. Это создавало сложную систему, где каждая душа проходила не только через испытания, но и через многочисленные встречи с божествами, которые руководили ее дальнейшей судьбой.

Суд Осириса (фото: Википедия)