ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не хоче бабу: народний депутат образив жінку і потрапив у скандал

STYLERЖиття    06.03.2020 - 12:23
Не хоче бабу: народний депутат образив жінку і потрапив у скандал
Нардеп Гетьманцев потрапив в сексистский скандал (Колаж РБК-Україна)

Нардеп Гетьманцев образив кандидата на пост заступника міністра фінансів

Нардеп Данило Гетьманцев опинився в центрі сексистського скандалу через свої висловлювання про колишню підлеглу. Депутат від фракції "Слуга народу" і голова фінансового комітету Верховної Ради назвав "бабою" кандидата на посаду першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського. Раніше жінка працювала помічником народного депутата Ніни Южаніної.

Як розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, невтішні слова Гетьманцев вжив у листуванні з головою бюджетного комітету Юрієм Аристовим.

"На вчорашньому засіданні парламенту, було дуже багато розмов про сексизм і гендерну рівність. З цього приводу, наш новий прем'єр-міністр висловився гранично ясно і доступно. А вже сьогодні, народний депутат, голова фінансового комітету Данило Гетьманцев, у своєму листуванні з народним депутатом, головою бюджетного комітету Юрієм Аристовим називає жінку - БАБОЮ. У цьому самому листуванні, йдеться про призначення нового заступника міністра фінансів Уманського", - розповів блогер і додав, що такі висловлювання про жінок неприйнятні.

"Особисто для мене, така поведінка абсолютно не зрозуміла і не прийнятна. Невже він проти призначення цієї жінки заступником, лише через її стать? Невже він звільнив її з комітету, лише за гендерною ознакою? Хіба нормальний народний депутат і нормальний чоловік, може собі таке дозволити? Однозначно НІ", - написав Михайло Шнайдер і опублікував фотографію листування Гетьманцева.

Не хоче бабу: народний депутат образив жінку і потрапив у скандалСкріншот листування (Фото: facebook.com/Mihail-Shnayder)

Ви ж не жінка: Зеленський опинився в центрі нового скандалу Я з задоволенням дам вам: нардеп від "Слуги народу" посварився з журналістами
Новини України нардепскандал
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся