"Хотим хоть на минуту почувствовать праздник": Екатерина Осадчая поделилась планами на новогоднюю ночь

Что планирует семейство Осадчей и Горбунова

В сообщении Екатерина Осадчая размышляет, в этом году новогодние праздники, елка и любое проявление празднования. Она пишет, что просто радуется свету и воде дома, а воздушные тревоги наводят на нее желание отменить все.

Телеведущая говорит, что, несмотря на собственное нежелание праздновать, сделают это для детей.

Екатерина Осадчая с детьми во время отключения света (фото: instagram.com/kosadcha)

"В конце концов дома решили, что праздник должен быть у детей. Для них важно иметь радость в это время. Конечно, мы не сможем праздновать так, как это было в прошлых годах, да и нет на это желания, но мы все равно можем найти способы сделать его особенным для наших деток", - пишет Осадчая.

Поэтому они с Юрой Горбуновым уже украсили елку и подготовились ко Дню Святого Николая.

"Нашим детям, несмотря ни на что, Николай принес подарки под подушку, лозу не принес. Лозу с убийственным зарядом унес в кремль, надеюсь", - поделилась переживанием ведущая "Світського життя".