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"Хотим хоть на минуту почувствовать праздник": Екатерина Осадчая поделилась планами на новогоднюю ночь

Екатерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно Екатерина Осадчая рассказала, как с семьей планируют праздновать Новый год. По ее словам, настроения на любые гуляния нет абсолютно, а возвращение света и воды - уже праздник.

Об этом звезда написала в своем Instagram.

Что планирует семейство Осадчей и Горбунова

В сообщении Екатерина Осадчая размышляет, в этом году новогодние праздники, елка и любое проявление празднования. Она пишет, что просто радуется свету и воде дома, а воздушные тревоги наводят на нее желание отменить все.

Телеведущая говорит, что, несмотря на собственное нежелание праздновать, сделают это для детей.

Екатерина Осадчая с детьми во время отключения света (фото: instagram.com/kosadcha)

"В конце концов дома решили, что праздник должен быть у детей. Для них важно иметь радость в это время. Конечно, мы не сможем праздновать так, как это было в прошлых годах, да и нет на это желания, но мы все равно можем найти способы сделать его особенным для наших деток", - пишет Осадчая.

Поэтому они с Юрой Горбуновым уже украсили елку и подготовились ко Дню Святого Николая.

"Нашим детям, несмотря ни на что, Николай принес подарки под подушку, лозу не принес. Лозу с убийственным зарядом унес в кремль, надеюсь", - поделилась переживанием ведущая "Світського життя".

Ранее Екатерина Осадчая эмоционально обращалась к украинцам за границей.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбуновсвята УкраїниНовый год