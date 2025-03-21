"Хочет заткнуть рот": Илон Маск мстит своему сыну от Эшли Сент-Клер

Отметим, что 26-летняя Эшли Сент-Клер в феврале она подала в суд с требованием единоличной опеки над их сыном. Также она требовала от 53-летнего Маска пройти тест на отцовство. Теперь миллиардер предпринял ответные меры.

"Илон Маск принял финансовые меры против собственного ребенка и существенно сократил свою финансовую поддержку в одностороннем порядке. Он сделал это после того, как Эшли была вынуждена обратиться в суд, поскольку он отказался отвечать на ее многочисленные частные попытки решить этот вопрос без огласки", - сказано в сообщении юридической команды Сент-Клер.

В то же время он подал ходатайство, чтобы "заткнуть рот" Эшли и помешать ей сообщать о его действиях. Судья отклонил чрезвычайный характер ходатайства, хотя оно все еще находится на рассмотрении.

"Эшли решительно выступает против этого заявления, чтобы сохранить свое право высказываться", - отметили юристы.

Напомним, 14 февраля 2025 года Эшли Сент-Клер написала, что родила 13-го ребенка Илона Маска. По словам писательницы, их роман длился с мая 2023 года до начала 2024 года.

"Пять месяцев назад я приветствовала нового ребенка в мире. Илон Маск - отец", - написала она.

В феврале Сент-Клер впервые подала заявление на опеку над своим сыном, который подписан в документах как RSC. В ходатайстве она утверждала, что Маск является отцом мальчика, который родился в сентябре 2024 года. Она утверждает, что миллиардер не присутствовал при рождении RSC и встречался с ним только три раза и не принимал никакого участия в его уходе и воспитании.

Хотя она заявила, что Маск является отцом RSC, она также подала ходатайство об установлении отцовства вместе с ходатайством об опеке.

Суд должен состояться в конце мая - заседание будет проходить в закрытом режиме.



Эшли Сент-Клер (фото: instagram.com/realashleystclair)

Кто такая Эшли Сент-Клер

Эшли Сент-Клер – американская писательница, блогер и активистка. Она имеет миллион подписчиков в соцсети X, приобрела популярность благодаря своим консервативным взглядам, а также написанию детской книги, в которой критикует современную культуру идентичности. В то же время ее неоднократно обвиняли в связях с ультраправыми группировками.

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