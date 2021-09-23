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У Хмельницькій області у річці масово гине риба: масляні плями та запах аміаку (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У річці Случ в Хмельницькій області зафіксували масову загибель риби. Причина цього поки невідома.

Про це у Facebook повідомив Хмельницькій рибоохоронний патруль.

Так, гибель риби помітили місцеві жителі та звернулись до рибоохоронного патруля.

Скільки загинуло риби

Річку Случ між селами Красносілка та Сахнівці Старокостянтинівської МТГ Хмельницького району Хмельницької області обстежили фахівці. Зокрема, було зафіксовано загибель 247 риб, а саме: товстолоба, ляща, карася та коропа.

"При обстеженні водного об’єкта встановлено, що вода у р. Случ сіро-зеленого кольору, у повітрі відчувається запах аміаку. Також на поверхні водойми спостерігалися масляні плями", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, пробу води відвезли на експертизу, щоб встановити причину масової загибелі риби.

У Хмельницькій області масово гине риба (facebook.com/kmm.rp.darg)

Раніше ми повідомляли, що в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів. Внаслідок чого загинула риба, наразі невідомо.

Також ми писали, що у Кирилівці показали на відео "кисільне місиво" з медуз.

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