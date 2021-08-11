У Хмельницькому неможливо потрапити до дитячих лікарів: чому немає запису

За словами медичного реєстратора медустанови Людмили Іванової, така ситуація в серпні спостерігається щороку. Це пов'язано з тим, що дітям необхідно пройти медогляд перед початком нового навчального року.

"Запис до лікарів, в основному, електронний, через сайт "Медікс". Якщо є вільні місця, буває люди відписуються, тоді є вільне вікно і ми записуємо когось іншого на місце. Запис до лікарів зараз тільки електронний, тільки через сайт. У живій черзі проходять екстрені випадки", - розповіла Іванова.

Жінка, яка прийшла з 5-річним сином на консультацію до кардіолога повідомила, що їй потрібна довідка для дитячого саду, але записатися онлайн вона не може вже більше ніж місяць.

Лікар-кардіолог розповіла, що йде активна підготовка дітей до школи і садків. Вона приймає в день в середньому 25-30 дітей. Як правило, ці діти йдуть за електронними напрямками від сімейних лікарів або педіатрів.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки завідувача поліклінікою Хмельницької міської дитячої лікарні Ольги Проскурович, батьки дітей приходять скаржитися на те, що вони не можуть потрапити до вузького спеціаліста через чергу в реєстратуру і відсутність запису онлайн в системі "Медікс".

Ольга Проскурович зазначила, що обстежитися і отримати медичну довідку можна і в вересні. За її словами, якщо попередньо зареєструватися на прийом до вузьких спеціалістів, то за 2 години пацієнт може повністю пройти всі необхідні для профогляду обстеження.

У Хмельницькому неможливо потрапити до дитячих лікарів (відео: YouTube)