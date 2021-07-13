У Хмельницькому дівчина станцювала на меморіалі Небесної Сотні: "я так висловлюю повагу" (відео)
Колаж РБК-Україна: дівчина станцювала на пам'ятнику у Хмельницькому
У Хмельницькому дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної Сотні. Вона сиділа та кружляла на монументі.
Відео інциденту опубліковано у Telegram-каналі Хмельницький LIVE.
Так, подія сталася 11 липня. Дівчину помітили очевидці та зробили зауваження.
За словами автора відео, дівчина попросила, щоб її не чіпали та відійшли. Окрім того, вона стверджувала, що таким чином висловлює Героям повагу.
У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.
- Я думаю, що скоріш за все вона просто не розуміла що робить. Можливо була під алкоголем;
- Був би хтось з її родичів одним із загиблих - навряд чи поводилась б так;
- "Не зрозуміла що робить" - це не виправдання;
- Я думаю, що тут і так все зрозуміло, мабуть, вона на могилі своїх батьків - дідів - бабів не так висловлювала свою повагу. А так та голова не знає, що робить, або не знає, як привернути до себе увагу. Брак виховання;
- Яких жах. Показує своє виховання.
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