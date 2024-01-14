Хлои Кардашян снялась в фотосессии в юбке от украинского дизайнера (фото)

Хлои Кардашьян стала известна благодаря реалити-шоу "Семья Кардашьян" и "Кортни и Хлои в Майами" засветилась в юбке от украинского бренда.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу бренда.
Хлои Кардашьян снялась в новой фотосессии для журнала Tmrw в юбке украинского дизайнера Ивана Фролова.
Инфлюэнсерка надела длинную черную кожаную юбку с высокой посадкой и вырезами на бедрах из новой коллекции бренда FROLOV.
Стоит отметить, что юбка выглядит очень смело, сексуально и брутально. Черный цвет и вырезы делают свое дело.
Свой образ она дополнила кожаными босоножками на шпильке на завязках и коротким черным топом, что позволяет ей демонстрировать красивую фигуру и подкачанный пресс. Эта юбка также подчеркивает красивые ноги Кардашьян, на которых явно виднеются мышцы.
Хлои Кардашьян в юбке от украинского бренда (фото: instagram.com/frolovheart)
Фото с фотосессии, на которых знаменитость появилась в откровенном образе, были опубликованы на странице модного дома дизайнера Ивана Фролова в Instagram.
Звезда решила не экспериментировать с прической и макияжем, она просто накрутила волосы и распустила их, а вот макияж Хлои достаточно сдержан и натуральный.
"От заката к востоку с Хлои Кардашьян в юбке FROLOV Haute Couture для истории на обложке Tmrw", - написано в социальной сети бренда.
Дизайнер Иван Фролов гордится тем, что его вещи выбирают голливудские звезды и Хлои не исключение. Девушка выглядит в этом образе total black выглядит потрясающе и по-новому раскрывает юбку украинского бренда
Раньше мы рассказывали о том, как Джей Ло зажгла в свадебном платье от украинского бренда.
Также читайте наш материал о том, что Ким Кардашьян получила очень удивительный рождественский подарок.