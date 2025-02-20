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Парень съедает по целой жареной курице в день. Смотрите, что с ним случилось

Фото: Что случилось с парнем, который ел жареную курицу каждый день (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Молодой парень поклялся, что будет съедать по целой жареной курице ежедневно в 2025 году, но кроме этого ничего не будет есть.

Что произошло с ним после такого рациона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram dailyroastchook.

История парня, который употребляет жареную курицу каждый день

Молодой человек Эллис говорит, что он похудел на 5 килограммов после того, как поклялся есть целую жареную курицу в день.

В 2025 году Джеймс Эллис ест одно и то же блюдо каждый день, хотя он старается покупать его в разных местах, в частности в продуктовых магазинах и элитных ресторанах.

Он не беспокоится о каких-либо возможных проблемах со здоровьем и настаивает, что его предыдущая диета была хуже.

Эллису пришла в голову идея, когда он работал с другом и наблюдал, как он съедает целую птицу за один прием пищи.

"Я знаю, что это звучит безумно, но я чувствую себя прекрасно. Я похудел на несколько килограммов и имею больше энергии, чем когда-либо", - рассказывает мужчина.

Тем не менее, многие пользователи в Instagram были скептически настроены относительно его диеты, утверждая, что она является нездоровой и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"Ты серьезно?" - написал один пользователь. "Это же 2000 калорий и куча жира! Ты умрешь через месяц".

Тем не менее Tkksc настаивает на том, что его диета является здоровой и что он не испытывает никаких негативных побочных эффектов.

"Я регулярно сдаю анализы крови, и все мои показатели в норме/ Я также консультировался с диетологом, и он сказал, что моя диета является сбалансированной"?" - резюмировал он.

Эллис ест жареную курицу каждый день (Скриншот)

 

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