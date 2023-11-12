Хлеб никогда не будет черстветь, если вы будете хранить его именно так

Хлеб не будет черстветь неделями

Эксперт по пищевым привычкам Софи Труман рассказала, что хлеб является одним из продуктов, который есть на столе почти в каждом доме. Но часто случается так, что батон или паляница быстро портятся. И тогда люди выбрасывают черствый хлеб.

Чтобы не тратить деньги на ветер, вам следует начать хранить хлеб правильно. Тогда вы сможете съедать весь хлеб, ведь он не будет черстветь или покрываться плесенью. Для этого кладите батон в тканевый мешочек. Эксперт называет такой метод наилучшим способом хранения хлеба.

Куда положить хлеб, чтобы он не черствел (фото: freepik.com)

Что добавить в мешочек, чтобы хлеб не черствел как можно дольше

Если у вас дома сухой воздух, то в мешочке изделия из муки все равно могут черстветь. Поэтому эксперт советует положить туда еще и кусочек картофеля. Он не даст хлебу быстро превратиться в сухари.

"Помните, что если хлеб свежий, не стоит хранить его в герметичном пакете, поскольку он не сможет дышать. Хранить его в корзине для хлеба или тканевом мешке, как уже упоминалось, чтобы он остыл при комнатной температуре, всегда наилучший вариант", - добавила специалист.

Где храниться хлеб (фото: freepik.com)

Если хлеба очень много, часть можно заморозить. Нарежьте батон или другое изделие из муки и переложите его в герметичный пакет или посуду. Перед употреблением хлеб нужно просто разморозить в духовке или микроволновке.