Хижняк на Олімпіаді: де і коли дивитися "золотий" бій українця, прогноз

Якщо наш спортсмен переможе, то принесе другу найвищу нагороду у скарбничку національної збірної. А це у свою чергу допоможе Україні увійти в топ-30 загального олімпійського заліку .

7 серпня на Олімпіаді 2020 у Токіо у фіналі боксерського поєдинку українець Олександр Хижняк буде битися за золоту медаль з бразильцем Ебертом Соузою.

Де і коли дивитися бій Хижняк - Еберт Соуза, прогноз букмекерів на поєдинок - все це у нашому матеріалі нижче.

Хто сильніший: Хижняк чи Соуза?

26-річний Хижняк має прізвисько "Полтавський танк" і уже зарекомендував себе у світі як одного з найкращих боксерів у своїй ваговій категорії.

Олександр, до речі, виступав у напівпрофесійній лізі WSB за знамениту команду "Українські отамани".

У "аматорах" Хижняк провів 78 боїв, отримавши 66 перемог.



Досягнення 23-річного бразильця набагато скромніші.

То ж не дивно, що букмекери прогнозують перемогу українського боксера. Ставки на тріумф Хижняка приймаються з коефіцієнтом 1.20 проти 4.00 на бразильця.

Де і коли дивитися бій

Стежити за фіналом Олімпійських Ігор з боксу у вазі до 75 можна буде онлайн.

Поєдинок відбудеться у суботу, 7 серпня, о 08:45 за київським часом.

Дивитися боксерський матч за "золото" можна буде на "UA: Перший", а також на MEGOGO (на одному з дев'яти додаткових каналів Eurosport, які показують майже кожен момент Олімпійських ігор).

Олександр Хижняк б'ється 7 серпня у фіналі Олімпіади (фото: instagram.com/khyzhniak_aleksandr)