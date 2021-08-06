Хижняк на Олімпіаді: де і коли дивитися "золотий" бій українця, прогноз
7 серпня на Олімпіаді 2020 у Токіо у фіналі боксерського поєдинку українець Олександр Хижняк буде битися за золоту медаль з бразильцем Ебертом Соузою.
Якщо наш спортсмен переможе, то принесе другу найвищу нагороду у скарбничку національної збірної. А це у свою чергу допоможе Україні увійти в топ-30 загального олімпійського заліку.
Де і коли дивитися бій Хижняк - Еберт Соуза, прогноз букмекерів на поєдинок - все це у нашому матеріалі нижче.
Хто сильніший: Хижняк чи Соуза?
26-річний Хижняк має прізвисько "Полтавський танк" і уже зарекомендував себе у світі як одного з найкращих боксерів у своїй ваговій категорії.
Олександр, до речі, виступав у напівпрофесійній лізі WSB за знамениту команду "Українські отамани".
У "аматорах" Хижняк провів 78 боїв, отримавши 66 перемог.
Досягнення 23-річного бразильця набагато скромніші.
То ж не дивно, що букмекери прогнозують перемогу українського боксера. Ставки на тріумф Хижняка приймаються з коефіцієнтом 1.20 проти 4.00 на бразильця.
Де і коли дивитися бій
Стежити за фіналом Олімпійських Ігор з боксу у вазі до 75 можна буде онлайн.
Поєдинок відбудеться у суботу, 7 серпня, о 08:45 за київським часом.
Дивитися боксерський матч за "золото" можна буде на "UA: Перший", а також на MEGOGO (на одному з дев'яти додаткових каналів Eurosport, які показують майже кожен момент Олімпійських ігор).
Олександр Хижняк б'ється 7 серпня у фіналі Олімпіади (фото: instagram.com/khyzhniak_aleksandr)
Раніше стало відомо, скільки грошей отримають українські медалісти після Олімпіади 2020.