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Ці хитрощі допоможуть швидко прибрати подряпини на екрані телефону: буде як новий

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Четвер 15 вересня 2022 22:01
Ці хитрощі допоможуть швидко прибрати подряпини на екрані телефону: буде як новий Як позбутися подряпин на екрані смартфона (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Повернути потертим екранам смартфонів колишній блиск можна без візиту в майстерню і заміни екрану. Прибрати дрібні та глибокі подряпини можна за допомогою звичайних засобів, які є у кожному будинку.

Про це пише SantePlus.

Як прибрати подряпини

Зубна паста бореться з дрібними потертостями і подряпинами на екрані смартфона

Вона ідеально підходить для видалення поверхневих подряпин. Щоб скористатися одним із найпотужніших засобів для полірування подряпаної поверхні, рекомендується використовувати зубну пасту з білою пастою, яка не відбілює.

Втирайте зубну пасту круговими рухами, що допоможе вам відшліфувати екран. Не натискайте сильно на екран, щоб ще більше не подряпати смартфон. Далі потрібно протерти поверхню вологою ганчіркою.

Може також допомогти харчова сода

Потрібно змішати цей порошок з невеликою кількістю води, щоб утворилася паста. Після цього нанесіть її на екран круговими рухами. На завершення протріть м’якою серветкою з мікрофібри.

Олія

Крім того, рослинна олія також може приховати невеликі поверхневі подряпини, навіть якщо її ефективність тимчасова. Ви можете змочити тканину невеликою краплею олії та очистити екран. Потім видаліть надлишки масла вологою серветкою.

Дитяча присипка

Додавання води в дитячу присипку утворить пасту, яка теж може допомогти видалити подряпини. Користуватися нею слід так само, як і харчовою содою.

Раніше ми називали речі, які заборонено тримати біля телефону, щоб не зашкодити йому.

Також ми писали, як швидко зарядити мобільний телефон за допомогою секретної функції.

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