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Хіт гурту Go_A для Євробачення 2021 змістив легендарний "Плакала" від KAZKA

Автор: Світлана Мащенко

Український гурт Go_A, який буквально наробив шуму на Євробаченні 2021, витіснив легендарний хіт "Плакала" гурту KAZKA в Spotify. Тепер "SHUM" посідає перше місце серед україномовних пісень за прослуховуваннями.

Про це говориться на офіційній Instagram-сторінці Євробачення в Україні.

"SHUM" - найпопулярніша україномовна пісня в Spotify. "SHUM" змістив легендарний трек "Плакала" групи KAZKA за прослуховуваннями і таким чином став найпопулярнішим україномовним треком і зайняв 3 місце за прослуховуваннями після "Grunk Groove" і "Elefante"!"- йдеться в повідомленні.

Шанувальники в коментарях вітають українців з неймовірним досягненням.

  • Шум - в саме серденько.
  • Поплакала і стоп, шум зашумів.
  • Сьогодні перевіряла польські чарти на Spotify. Народ, наш Шум перегнав таки їхні легендарні хіти!
  • Ох і наробили Шуму, тепер будемо Шуміти.
  • Шум - то є пісня, яка назавжди залишиться в наших серцях. Шум the best.

Як Go_A підкорюють Європу і не тільки

Виступ українців увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Зараз пісня групи у фіналі набрала понад 14 млн переглядів.

Пізніше SHUM дебютував у щотижневому глобальному хіт-параді Billboard Global 200 excl US, увірвавшись в чарт відразу на 80-ту сходинку.

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2021 відбувся в Роттердамі 22 травня. Перемогу там тріумфально здобули італійці Maneskin з піснею "Zitti E Buoni", а українці посіли п'яте місце за підсумками голосування глядачів і журі. Якби враховувалися тільки глядацькі голоси, місце Go_A було би другим.

Відзначивши, що тріумфаторів конкурсу Maneskin вже встигли звинуватити в плагіаті.

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