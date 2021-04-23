Хірург помилково видалив киянці важливий орган: відправиться до в'язниці надовго

Трагедія сталася в серпні 2019 року. У приватну клініку госпіталізували жінку, яка перебувала на 41 тижні вагітності.

Було прийнято рішення провести кесарів розтин. Під час операції акушер-гінеколог порушив техніку і допустив дефект, який призвів до тяжких післяопераційних ускладнень і пацієнтці довелося видалити матку.

Було проведено ретельне розслідування інциденту та акушеру-гінекологу повідомили про підозру за фактом неналежного виконання своїх професійних обов'язків, які спричинили тяжкі наслідки для пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України). В цьому випадку мова йде про втрату пацієнтом здорового органу і репродуктивної діяльності.

Санкція даної статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі строком на 2 роки або позбавлення волі на той самий строк.