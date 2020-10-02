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Херсонську область після торнадо накрило сильними зливами (відео)

Херсонська область, П'ятниця 02 жовтня 2020 17:39
Херсонську область після торнадо накрило сильними зливами (відео)
Херсонська область постраждала від зливи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Херсонській області від зливи постраждали будинки та інфраструктура

Херсонську область після потужного торнадо накрило сильними зливами. Особливо сильно постраждало село Велика Олександрівка.

Так, ще в неділю, 27 вересня, величезний торнадо пошкодив три сотні будинків. Люди дуже поспішали перекрити зірвані дахи, щоб житло не постраждало від злив. Тепер же область накрила нова біда - потужні зливи, йдеться в сюжеті ТСН.

Але не всі будинки встигли закінчити вчасно. Деякі з них повністю залило зсередини, подекуди навіть попадали стелі.

Постраждала і місцева школа. Там торнадо зніс близько 4 тисяч квадратних метрів покрівлі. А через кілька днів дощем позаливало класні кімнати.

Херсонську область після торнадо накрило зливами (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що під Одесою людей налякав потужний смерч. Таке явище називають "пиловий диявол", і воно абсолютно не пов'язано з погодою.

Цікаво, що цього літа над Черкащиною пронісся рідкісний смерч під назвою "лендспаут".

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