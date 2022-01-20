"Перевірте свої рахунки": у Херсонській області стали масово відключати світло за борги

У Херсонській області місцевий оператор системи розподілу обленерго став масово відключати світло побутовим споживачам, які не розрахувалися за електроенергію. Вимогу про відключення ОСР отримав стосовно понад 2,5 тисячі боржників.

Про це 20 січня йдеться в повідомленні енергетичної компанії АТ "Херсонобленерго".

Зазначається, що світло домогосподарствам стали вирубувати на вимогу енергопостачальника "Херсонська обласна енергопостачальна компанія".

"Процес припинення енергопостачання абонентам, які несвоєчасно або не повністю розраховуються за надані послуги, відповідно повідомлень енергопостачальника, розпочався з 10 січня 2022 року", - йдеться в публікації.

Оператор наголошує, що в нових умовах ринку він "зобов'язаний негайно виконати припис" і припинити електропостачання споживачеві, отримавши від енергопостачальника заявку про відключення.

Якщо ОСР цього не зробить, він тим самим порушить закон.

У "Херсонобленерго" додали, що якщо споживач не згоден з сумою по рахунках і відключенням, то "всі ці питання він вирішує виключно з постачальником електричної енергії".

Станом на 19 січня електрику вирубали у понад 400 споживачів.

Також зазначається, що понад тисячу споживачів, які отримали повідомлення про відключення електроенергії, вже вирішили питання заборгованості. Тому щодо них вимога про знеструмлення вже скасована.

"Шановні споживачі! Перевірте свої рахунки та переконайтеся, що платіжки за використану електроенергію оплачені в повному об'ємі. Своєчасні та повні розрахунки за спожиту електричну енергію - це запорука комфорту і добробуту у вашій оселі", - звернулися в "Херсонобленерго" до громадян.