ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Перевірте свої рахунки": у Херсонській області стали масово відключати світло за борги

Новость на русском →
Херсонська область, Четвер 20 січня 2022 15:16
"Перевірте свої рахунки": у Херсонській області стали масово відключати світло за борги Колаж РБК-Україна: жителям Херсонської області стали відключати електрику за борги
Автор: Володимир Костирін

У Херсонській області місцевий оператор системи розподілу обленерго став масово відключати світло побутовим споживачам, які не розрахувалися за електроенергію. Вимогу про відключення ОСР отримав стосовно понад 2,5 тисячі боржників.

Про це 20 січня йдеться в повідомленні енергетичної компанії АТ "Херсонобленерго".

Зазначається, що світло домогосподарствам стали вирубувати на вимогу енергопостачальника "Херсонська обласна енергопостачальна компанія".

"Процес припинення енергопостачання абонентам, які несвоєчасно або не повністю розраховуються за надані послуги, відповідно повідомлень енергопостачальника, розпочався з 10 січня 2022 року", - йдеться в публікації.

Оператор наголошує, що в нових умовах ринку він "зобов'язаний негайно виконати припис" і припинити електропостачання споживачеві, отримавши від енергопостачальника заявку про відключення.

Якщо ОСР цього не зробить, він тим самим порушить закон.

У "Херсонобленерго" додали, що якщо споживач не згоден з сумою по рахунках і відключенням, то "всі ці питання він вирішує виключно з постачальником електричної енергії".

Станом на 19 січня електрику вирубали у понад 400 споживачів.

Також зазначається, що понад тисячу споживачів, які отримали повідомлення про відключення електроенергії, вже вирішили питання заборгованості. Тому щодо них вимога про знеструмлення вже скасована.

"Шановні споживачі! Перевірте свої рахунки та переконайтеся, що платіжки за використану електроенергію оплачені в повному об'ємі. Своєчасні та повні розрахунки за спожиту електричну енергію - це запорука комфорту і добробуту у вашій оселі", - звернулися в "Херсонобленерго" до громадян.

Раніше в січні в Держстаті розповіли, що в Україні з початком опалювального сезону заборгованість населення з оплати за комуналку знову почала зростати.

Нагадаємо також, перед цим у Міненерго пояснили, чи загрожують Україні віялові відключення світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Електроенергія Комунальні платежі
LITE
Сукня від Valentino і море охорони: стали відомі деталі розкішного весілля сина Вікторії Бекхем і його нареченої-моделі
Сукня від Valentino і море охорони: стали відомі деталі розкішного весілля сина Вікторії Бекхем і його нареченої-моделі