Порізав усе обличчя: у Дніпрі попередили про ґвалтівника-педофіла та дали опис

Мама постраждалої дівчинки розповіла в мережі про напад
Ґвалтівник напав на 15-річну дівчинку і вдарив пляшкою по голові, після чого став тягнути підлітка у кущі. Кричущий інцидент стався у Дніпрі в Новокодацькому районі. Трагедії вдалося уникнути тільки завдяки випадковим перехожим, які злякали педофіла. Про випадок розповіла мама постраждалої Юлія Романенко на Facebook-сторінці місцевої спільноти.
Жінка також дала опис зловмисника. Вона закликала батьків попередити дітей про небезпеку щодо маніяка, який з'явився в окрузі.
Дівчинці в лікарні медики наклали 6 швів, у неї порізане все обличчя.
Романенко розповіла, що напад стався у неділю, 25 серпня, коли її донька йшла на пляж, який знаходиться навпроти магазину Comfy біля нової церкви.
У Дніпрі ґвалтівник напав на 15-річну дівчинку (Фото: скрін google.com.ua/maps)
"Нелюд (інших слів у мене немає) вдарив її по голові пляшкою і почав тягнути в кущі. Слава богу, в цей час вийшли люди і злякали гада. Ця скотина встигла втекти. Може хто бачив хоч у яку сторону ця тварина втекла", - йдеться в публікації.
Також жінка описала зовнішність ґвалтівника . Чоловікові на вигляд близько 40-45 років, зріст приблизно 170 см, у нього темне із сивиною волосся, шкіра дуже смаглява. Був одягнений у чорні футболку і джинси.
"Буду вдячна за будь-яку інформацію... Бережіть своїх дітей!" - написала вона.
Дівчинці після нападу педофіла в Дніпрі наклали 6 швів на обличчі (Ілюстративне фото: РБК-Україна(
Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і побажали дівчинці якнайшвидшого одужання. Багато хто рекомендує скласти фоторобот злочинця і опублікувати його в мережі. Також звучить побоювання, що маніяк може орудувати і в інших районах Дніпра.
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Нагадаємо, під Одесою відпустили на свободу небезпечного збоченця, який звинувачувався у вбивстві 22-річної жінки і подальшій багаторазовій нарузі над тілом покійної. Прокуратура готує апеляцію щодо рішення суду.
Як повідомлялося, раніше в Черкасах молодий чоловік спробував викрасти і зґвалтувати 12-річну дівчинку, але йому завадив випадковий перехожий.
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