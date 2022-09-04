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Кавуни під захистом ЗСУ: мережу захопили видовищні кадри роботи арти по позиціях ворога

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Неділя 04 вересня 2022 21:19
Кавуни під захистом ЗСУ: мережу захопили видовищні кадри роботи арти по позиціях ворога Фото: українські військові на фронті накрили позиції окупантів з РСЗВ (instagram.com/libkos)
Автор: Володимир Костирін

Українські фотографи показали роботу артилерії бійців 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Володимира Мономаха по позиціях російських окупантів на одній з ділянок фронту.

Кадри опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови в Instagram.

Видовищні фото і відео швидко розійшлися мережею, і мотивуючі зображення захисників України, які активно насипають ворогові на передовій з кавунами в руках, перепостила також прес-служба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

"Нічого особливого. Просто ми слали вітання оркам разом з друзями з 53 омбр зі стовідсотковим влученням. Це взагалі був насичений день. Стріляли не тільки з РСЗВ, були ще дві одиниці техніки..." - описують кадри фотографи.

Кавуни під захистом ЗСУ: мережу захопили видовищні кадри роботи арти по позиціях ворогаКавуни під захистом ЗСУ: мережу захопили видовищні кадри роботи арти по позиціях ворогаКавуни під захистом ЗСУ: мережу захопили видовищні кадри роботи арти по позиціях ворога

Бійці 53 ОМБР ЗСУ накрили позиції російських окупантів з артилерії (фото: instagram.com/libkos)

Як зізнається Костянтин, показати роботу артилерії було його давньою мрією, при цьому "відсутність досвіду дало про себе знати".

Зокрема, щоб зробити ці приголомшливі знімки, фотограф підійшов на дуже близьку відстань, і в підсумку його "добряче так засипало камінням, навіть лишились синці".

Кавуни під захистом ЗСУ: мережу захопили видовищні кадри роботи арти по позиціях ворогаКавуни під захистом ЗСУ: мережу захопили видовищні кадри роботи арти по позиціях ворога

Ювелірні артудари бійців 53 ОМБР ЗСУ по ворожих позиціях зняли українські фотографи на фронті (фото: instagram.com/libkos)

"Якщо що, ні про що не жалію. А от окупанти, які отримали вітаннячко, жаліють сто відсотків, що взагалі до нас з вами сунулись!" - наголошується в публікації.

Відео: військові ЗСУ завдали артилерійських ударів по ворожих позиціях на фронті

У коментарях до публікації користувачі мережі захоплюються кадрами, дякують захисникам України та бажають їм небесного заступництва у справі звільнення рідної землі від російських загарбників.

  • Божого захисту і звитяги нашим воїнам!
  • Офіційний дозвіл на меми з кавунами
  • Дякуючи вам, чернігівська картопля в Україні. Повернуться і кавуни, тому що ви кращі воїни!
  • Дякую за вашу роботу. Як завжди вогонь!
  • О, клас, на останньому відео то воїна з кавуном - просто вогонь!
  • Перше фото - на марку! Дякую Вам!

Нагадаємо, раніше в мережі показали унікальне відео відпрацювання українського "летючого" ПТРК по російських позиціях в Харківській області.

Нагадаємо, перед цим житель Херсона розповів про масштабний опір та партизанську діяльність в тилу ворога.

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