ДТП у Києві: таксист зіштовхнувся із швидкою допомогою

У Києві зіткнулись автомобіль таксі та швидкої допомоги
У Києві на вулиці Гетьмана відбулося ДТП за участю автомобіля таксі та машини швидкої допомоги. На щастя, ніхто не травмувався. Про це йдеться в групі "Київ Оперативний" у Facebook.
Водії швидкої допомоги розповіли, коли в аварії потрапляють їхні автомобілі - керівництво починає за ними стежити. Це означає, що при будь-яких обставин їм не можна порушувати ПДР.
За всі порушення, які побачить "спеціальна людина", яка стежить за автомобілями, водіям загрожує штраф або навіть звільнення.
У Києві таксі зіткнулося з автомобілем швидкої допомоги (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.
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