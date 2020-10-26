ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Херсоном школьницы устроили драку: друг все снял на видео

Херсонская область, Понедельник 26 октября 2020 17:39
Под Херсоном школьницы устроили драку: друг все снял на видео
Под Херсоном подростки устроили побоище (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Девочки-подростки устроили побоище, а их друг не стал их разнимать

В Херсонской области школьницы-подростки устроили жуткую драку, а весь инцидент на видео снял их друг, который даже не попытался предотвратить побоище.

Инцидент произошел в пгт Белозерка Херсонской области. Между двумя 13-летними девочками возник спор, который постепенно перерос в жуткую драку. В какой-то момент одна из девочек вцепилась второй в волосы, повалила ее на землю и начала пинать ногами. Видео опубликовали в Telegram-канале "Стражи Эспрессо".

Драку на видео снимал друг девочек, который вместо того, чтобы остановить побоище, подбадривал участниц своими комментариями.

"Комментатор явно не из джентльменов. Вместо того чтобы разнять участниц драки, он "доливает масла в огонь". Надеемся, что полиция не оставит это избиение без внимания и все причастные будут наказаны", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть подозрение, что такая драка происходит не впервые, так как в опубликованном видео есть кадры разных ситуаций между подростками.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику! 18+

В Херсонской области девочки-подростки устроили побоище

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области избили бывшего министра, когда он копался на своем участке.

А также мы писали о том, что в Херсоне пьяная компания на детской площадке пырнула ножом ребенка за замечание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь дракаподростки

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь