ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище: похованням понад 100 років

Запорізька область, Вівторок 08 грудня 2020 17:02
Під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище: похованням понад 100 років
Під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Запорізькій області фермер зрівняв з землею старе єврейське кладовище, яке знаходилось поруч з його ділянкою. Він демонтував старовинні надгробки, а самі могили просто зрівняв з землею.

Мешканці села Гуляйполе в Запорізькій області вже три роки намагаються врятувати рештки старого єврейського кладовища. За цей час фермер встиг зрівняти з землею вже майже гектар поховань. Як повідомляється у сюжеті телеканалу "112 Україна", місцеві мешканці неодноразово зверталися в поліцію, але ніякої реакції на знищення поховань не було.

У ОТГ села розповіли, що це єврейське кладовище в генплані стоїть як закрите і на ньому вже давно нікого не ховають. А от про те, що старі могили почали знищувати, в об'єднанні територіальної громади не знали.

"Коли звертаєшся до тих, хто його розгортав, вони кажуть, що у них є документи, які ніхто не показує. Приїхав землевпорядник з міської ради та дивився. Він приїхав без документів. Могили тут були. Там рів до кладовища, все збереглося ще з 1860-х років", - розповіла одна з місцевих мешканок і додала, що на зораному полі тепер скрізь валялися людські кістки.

Кладовище знищують поступово, демонтують пам'ятники, потім заводять техніку і рівняють могили з землею. За три роки таким чином було знищено майже 1 гектар землі. Як пояснюють місцеві жителі, фермер планує цю землю засівати.

Співробітники правоохоронних органів вже почали розслідування, але місцева влада досі не надала їм доступ до документів, в яких вказані межі старого кладовища.

Під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище і зрівняв столітні могили з землею

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Івано-Франківськом ритуальний магазин потрапив у гучний скандал.

А також розповідали про те, що українка шокувала розповіддю про Голодомор і свою загиблу сім'ю.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя фермерыуничтожениекладбище

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся