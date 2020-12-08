Під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище: похованням понад 100 років

Під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище (Колаж РБК-Україна)

У Запорізькій області фермер зрівняв з землею старе єврейське кладовище, яке знаходилось поруч з його ділянкою. Він демонтував старовинні надгробки, а самі могили просто зрівняв з землею.

Мешканці села Гуляйполе в Запорізькій області вже три роки намагаються врятувати рештки старого єврейського кладовища. За цей час фермер встиг зрівняти з землею вже майже гектар поховань. Як повідомляється у сюжеті телеканалу "112 Україна", місцеві мешканці неодноразово зверталися в поліцію, але ніякої реакції на знищення поховань не було.

У ОТГ села розповіли, що це єврейське кладовище в генплані стоїть як закрите і на ньому вже давно нікого не ховають. А от про те, що старі могили почали знищувати, в об'єднанні територіальної громади не знали.

"Коли звертаєшся до тих, хто його розгортав, вони кажуть, що у них є документи, які ніхто не показує. Приїхав землевпорядник з міської ради та дивився. Він приїхав без документів. Могили тут були. Там рів до кладовища, все збереглося ще з 1860-х років", - розповіла одна з місцевих мешканок і додала, що на зораному полі тепер скрізь валялися людські кістки.

Кладовище знищують поступово, демонтують пам'ятники, потім заводять техніку і рівняють могили з землею. За три роки таким чином було знищено майже 1 гектар землі. Як пояснюють місцеві жителі, фермер планує цю землю засівати.

Співробітники правоохоронних органів вже почали розслідування, але місцева влада досі не надала їм доступ до документів, в яких вказані межі старого кладовища.

Під Запоріжжям фермер знищив старе єврейське кладовище і зрівняв столітні могили з землею

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