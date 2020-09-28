Під Херсоном пронісся потужний торнадо: фото і відео руйнівної стихії

У неділю, 27 вересня, в Херсонській області пронісся потужний торнадо. Його помітили у Великій Олександрівці та прилеглих околицях. Користувачі мережі також показали руйнування, які він залишив після себе.

Стихія мала мезоциклонне походження і виникла на контрастному холодному фронті. У нижньому кілометровому шарі (0-1 км) індекс SRH становив близько 200-250 м2/с2, а енергія САРІ приблизно 600-800 Дж/кг. Про це розповів метеоролог Ігор Кибальчич на своїй сторінці в Facebook.

Торнадо під Херсоном (фото: facebook.com/mammatocumulus)

За його словами, виходячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, інтенсивність торнадо можна оцінити, як EF-2 або навіть слабкий EF-3 за шкалою Фуджити. Відповідні швидкості вітру для даної градації складають приблизно 55-65 м/с. На відео видно, як ураган зніс дахи з будинків.

Торнадо під Херсоном (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Харковом пронісся торнадо з піску до самого неба. Очевидцям вдалося зняти на відео рідкісний смерч і порадувати українців природними примхами.

Раніше ми писали про те, що в Криму пронісся серйозний торнадо. Його помітили в Сакському та Чорноморському районах. При цьому очевидці зняли все на відео недалеко від Євпаторії. Торнадо утворився поруч з узбережжям і його можна було спостерігати навіть у місцях, віддалених від моря.