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У Херсоні в магазині продали рибу з хробаками: відео неприємного "сюрпризу"

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Херсон , Четвер 29 липня 2021 08:03
У Херсоні в магазині продали рибу з хробаками: відео неприємного "сюрпризу" Колаж РБК-Україна: в Херсоні в рибі знайшли хробаків
Автор: Тетяна Самарук

У Херсоні місцева мешканка показала, яку рибу продають у магазині "Сходинки". Там жінка придбала рибу відразу з "наживкою" – хробаками всередині.

Про це Юлія Єрема розповіли у Facebook-спільноті "Херсон вдень і вночі".

За словами жінки, вона відправила у спільноту відео, зняте в магазині, аби попередити місцевих жителів про небезпеку.

На ролику видно, що у рибі, яка продається з ікрою, вже встигли завестися хробаки.

"З ікоркою гарна рибка. І з наживкою вже відразу. Магазин "Сходинки", – прокоментувала Юлія.

Окрім того, жінка показала чек, на якому можна побачити дату і місце придбання продукту.

У Херсоні в магазині продали рибу з хробаками: відео неприємного &quot;сюрпризу&quot;Фото: у Херсоні в рибі жінка знайшла рибу (facebook.com/groups)

Що повідомили у магазині

Через деякий час Юлія розповіла, що магазин зробив повернення та попросив вибачення за несвіжі продукти.

"Зробили повернення. Магазин перепросив. Але все ж будьте обережні! Це неприємно!" – пише вона.

У мережі користувачі відреагували на ситуацію.

  • Все буває, але це не приємно. Продавці теж не можуть зазирнути всередину вмісту;
  • "Сходинки" зіпсувалися. А коли це був улюблений рибний магазин;
  • Влітку рибу не можна купувати, швидко псується;
  • Завжди там скуповуємося. Все свіже і смачне.

Раніше ми повідомляли, що у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти.

Також, що робити, якщо в продуктах знайшли живність.

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