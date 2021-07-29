У Херсоні в магазині продали рибу з хробаками: відео неприємного "сюрпризу"
У Херсоні місцева мешканка показала, яку рибу продають у магазині "Сходинки". Там жінка придбала рибу відразу з "наживкою" – хробаками всередині.
Про це Юлія Єрема розповіли у Facebook-спільноті "Херсон вдень і вночі".
За словами жінки, вона відправила у спільноту відео, зняте в магазині, аби попередити місцевих жителів про небезпеку.
На ролику видно, що у рибі, яка продається з ікрою, вже встигли завестися хробаки.
"З ікоркою гарна рибка. І з наживкою вже відразу. Магазин "Сходинки", – прокоментувала Юлія.
Окрім того, жінка показала чек, на якому можна побачити дату і місце придбання продукту.
Фото: у Херсоні в рибі жінка знайшла рибу (facebook.com/groups)
Що повідомили у магазині
Через деякий час Юлія розповіла, що магазин зробив повернення та попросив вибачення за несвіжі продукти.
"Зробили повернення. Магазин перепросив. Але все ж будьте обережні! Це неприємно!" – пише вона.
У мережі користувачі відреагували на ситуацію.
- Все буває, але це не приємно. Продавці теж не можуть зазирнути всередину вмісту;
- "Сходинки" зіпсувалися. А коли це був улюблений рибний магазин;
- Влітку рибу не можна купувати, швидко псується;
- Завжди там скуповуємося. Все свіже і смачне.
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